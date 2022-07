Noemi, situazione drammatica a rischio di morte. Il dolore della cantante

Noemi e il dramma che ha dovuto affrontare, era a rischio di perdere la vita e ha dovuto seguire un percorso psicologico per perdere molto peso.

La scorsa estate la ragazza dai capelli rossi ci ha fatto cantare con il suo tormentone estivo Makumba, cantato insieme a Carl Brave e diventato subito una delle hit più ascoltate sulle spiagge di tutto il Paese.

Anche come solista Noemi ha prodotto tante canzoni di successo diventando una delle cantautrici più ascoltate. Il suo primo album è del 2009, anno del suo esordio quando partecipò a X factor, al tempo in cui la trasmissione era ancora di Rai 2 e esordì nel mondo della discografia con l’album Noemi. In seguito Sulla mia pelle, RossoNoemi, Made in London, Cuore d’artista e Metamorfosi sono stati gli album che lo hanno seguito sfornando un successo dopo l’altro.

Noemi è anche tra gli artisti che partecipano più spesso al Festival di Sanremo e infatti in molte occasioni si è distinta con brani d’eccezione con alcuni dei testi migliori che abbiamo visto al Festival.

Le sue partecipazioni alla kermesse sanremese sono state 7 di cui ricordiamo il brano scritto per lei da Fabrizio Moro, Sono solo parole e ovviamente non possiamo dimenticare il toccante brano con cui si è presentata all’ultima edizione di Sanremo: Ti amo non lo so dire. Citiamo anche una delle sue collaborazioni più famose, quella con Fiorella Mannoia per il brano L’amore si odia.

Nel corso della sua carriera Noemi ha avuto anche esperienze con il cinema dove ha doppiato il personaggio protagonista di The Brave – Ribelle della Disney.

Noemi e la dieta

Un rapporto sano con il proprio corpo è alla base del benessere psicologico di una persona ma anche del benessere fisico e proprio questa è stata una delle difficoltà di Noemi, la quale, non ha mai fatto mistero di aver sempre avuto un rapporto complicato con il proprio corpo e infatti negli ultimi tempi l’abbiamo vista davvero in forma, questo sicuramente per un percorso che la donna ha voluto seguire finalizzato a sentirsi meglio.

A proposito di questo suo rapporto con la dieta e con il proprio corpo Noemi in una recente intervista ha dichiarato: “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”.

Poi continua, “Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato. Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro”.