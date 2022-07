Milly Carlucci e la separazione da Angelo: l’amara verità però è ben altra

La notizia che ha sconvolto il pubblico e l’opinione pubblica: Milly Carlucci e la separazione dal marito. Ecco tutta la verità.

Una delle donne dello spettacolo tra le più apprezzate del panorama televisivo è indubbiamente la spettacolare Milly Carlucci, la sua carriera è davvero incredibile e ormai da moltissimi anni è al timone del programma di successo Ballando con le Stelle.

Il pubblico ama Milly Carlucci perché è solare, allegra, sempre con il sorriso contagioso sulle labbra, la sua simpatia ed eleganza nella conduzione di programmi è difficilmente eguagliabile, per questo ha costruito una carriera stabile.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata non ci sono mai stati grandi scoop finora, invece non molto tempo fa si è parlato della separazione proprio da suo marito. Una notizia che ha lasciato i fan sconvolti, proprio perché la coppia Milly Carlucci e Angelo Donati sembra proprio essere una di quelle indissolubili, i due si conoscono nel 1985 e da allora non si sono mai lasciati.

Un divorzio arriva come un fulmine a ciel sereno che sconvolge l’opinione pubblica, ma cosa sta succedendo a questa coppia legata da moltissimi anni?

Milly Carlucci si separa da Angelo Donati?

Milly Carlucci e Angelo Donati, come la stessa conduttrice racconta, si sono conosciuti quando erano già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori.

Hanno deciso di convolare a nozze e dal loro amore sono arrivati anche due figli Angelica Krystle e Patrick Donati, nel tempo sono una delle coppie che è riuscita a mantenere il massimo riserbo possibile e un legame molto stretto.

Intanto Milly Carlucci portava avanti la sua carriera, la conduttrice ha iniziato a muovere i primi passi nel settore insieme a uno dei più grandi dello spettacolo Renzo Arbore nel programma ‘L’altra Domenica’, in seguito ha condotto un must have della televisione, il programma che ancora tutti rimpiangiamo ‘Giochi senza frontiere’ che le ha dato la spinta e arrivare al grande pubblico tanto che negli anni Novanta era considerata tra le più grandi personalità del mondo della televisione italiana.

I progetti a cui ha preso parte nel tempo sono stati davvero tanti e tutti di grande successo, poi nel 2005 è arrivata la possibilità di condurre Ballando con le Stelle e da allora è stato amore a prima vista, non esiste Ballando senza Milly e viceversa, si completano, tanto che ormai lo conduce da ben 16 anni.

La carriera di Milly Carlucci è ricca di grandi successi e soddisfazioni che tutti conosciamo, invece per quanto riguarda la sua vita privata è davvero difficile scoprire qualche cosa in più, i pochi dettagli che sono venuti alla luce raccontano di un suo flirt giovanile con l’atleta Marcello Guarducci, ben presto terminato quando ha conosciuto quello che è diventato suo marito, l’imprenditore Angelo Donati.

Proprio per questo quando è uscita la notizia della separazione tra i due il web e l’opinione pubblica si è scaldata, cosa stava succedendo a una delle coppie della televisione più durature e longeve?

Tutta la verità sul divorzio tra Milly Carlucci e Angelo Donati

In passato la coppia aveva superato un periodo davvero difficile, però le cose sembravano sistemate, quindi quando è uscita la notizia della separazione tra i due è stata una doccia fredda per il pubblico che mai si sarebbe aspettato di sentire qualcosa di questo genere.

Quello che trapela dall’indiscrezione è che la coppia si fosse lasciata perché Angelo non avrebbe particolarmente apprezzato che sua moglie diventasse sponsor per una linea di creme per il viso, una collaborazione che proprio lui non voleva che lei facesse, ma Milly aveva già accettato e questa sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.

È stata proprio Milly Carlucci a rompere il silenzio e parlare di questa situazione facendo delle affermazioni molto dirette, “Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio”, poi prosegue e la questione diventa impressionante, “In fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.

Una situazione paradossale che ha visto i due coniugi doversi tutelare attraverso una denuncia alle forze dell’ordine non solo per la falsa notizia, ma proprio per la truffa che stavano mettendo in atto alle loro spalle.