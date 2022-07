Buckingham Palace nel panico, la Regina è furiosa – il principe ha nuovamente esagerato

Questa volta si parla del Principe William che sta davvero esagerando nelle ultime settimane, facendo arrabbiare molto sua nonna.

Se esiste una certezza nel mondo è che della Royal Family si parla sempre e ogni settimana sembra esserci una novità, un nuovo litigio, un nuovo problema oppure incomprensioni di vario genere tra la matriarca di famiglia e i relativi figli e nipoti.

A 96 anni suonati la sovrana d’Inghilterra ne ha viste e passate tante, tralasciando i drammi che ha già superato, pensiamo alla morte improvvisa e tragica di Lady Diana, alla quale ha dedicato il suo funerale reale, già preorganizzato e che dal primo giorno che è stato messo su ha visto nascere qualcosa come 4 nipoti.

Ricordiamo poi un altro strappo importante che ha dovuto superare il trasferimento di Harry e Megan in America e la conseguente rinuncia ai propri titoli, anche se il figlio più giovane di Lady D. ha presenziato al giubileo in onore dei settant’anni di regno della Regina.

Ma cosa è successo questa volta nel reame da dare ancora una volta pensieri alla Regina Elisabetta?

Questa volta sembra che a urtare la calma della sovrana sia il nipote prediletto, William con la consorte Kate che pare non si stia comportando bene secondo il giudizio di sua nonna. Ma cosa avrebbe fatto? William è sempre stato l’esempio del nipote perfetto, mai un segno di ribellione e sempre fedele alla corona sotto la quale è nato. Proprio lui non ha mai rinnegato la sua nascita nobile e anzi esegue sempre tutto ciò che ci si aspetta da lui.

In questa occasione invece, il Principe perfetto avrebbe infranto alcune regole e la cosa non è andata giù alla Regina Elisabetta, tanto che si parla addirittura di una crisi di nervi.

Hanno abusato dell’elicottero privato. La Regina pone un limite

Si parla in questa occasione dell’elicottero privato e la Regina Elisabetta II è andata su tutte le furie perché sembra che William e Kate ne abbiano fatto un uso smodato negli ultimi tempi, la qual cosa ha fatto molto arrabbiare la nonna.

Di sicuro si tratta di uno spreco di risorse e di energie che in un periodo storico come questo non vanno bene e certamente due personaggi pubblici come William e Kate dovrebbero dare il buon esempio.

In questo momento poi, in particolare in Inghilterra c’è una crisi economica e politica in corso con le dimissioni di Boris Johnson e dunque la stessa Regina Elisabetta ritiene che il comportamento reale debba essere più morigerato.

Morigeratezza che ha sempre contraddistinto il comportamento della Sovrana d’Inghilterra che si è sempre distinta per la sua parsimonia, malgrado la nobiltà, i beni e i possedimenti.

Evidentemente il nipote non è dello stesso avviso e anzi sfrutta a pieno i suoi vantaggi da nobile.

La coppia William e Kate per altro viaggia sempre accompagnata dai tre figli George, Charlotte e Louis e questo è un errore molto grave che riguarda il protocollo di successione, il regolamento vorrebbe infatti che due eredi diretti non viaggino mai insieme, perché in caso di incidente non vi sarebbero superstiti e si deve pensare alla successione della Corona.

In realtà per una comune famiglia viaggiare tutti insieme non sarebbe strano ma per la famiglia reale esistono delle regole molto rigide circa alcuni comportamenti.