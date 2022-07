Giorgio Panariello abbandonato all’ospedale. La situazione è drammatica

La vita di Giorgio Panariello comico e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano ha vissuto tanti momenti belli nel corso della sua vita ma anche diversi momenti complicati. Insomma non è stato tutto rosa e fiori per il comico.

Giorgio Panariello ha rivelato alcuni episodi della sua gioventù e il dolore che ha provato in quelle situazioni. Si tratta di qualcosa di davvero pesante a pensarci, un’informazione di cui nessuno era a conoscenza e che a sentirla sembra davvero molto triste e quindi il dolore di Panariello è comprensibile.

I fatti ai quali si fa riferimento sono accaduti quando Panariello era molto giovane, praticamente un bambino. Oggi l’attore fiorentino ha 62 anni e di anni ne sono passati tanti. Come tutti sappiamo ha un legame di amicizia molto forte con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, con il quali negli ultimi tre anni è anche andato in tournée con uno spettacolo teatrale che li vedeva protagonisti. Lo spettacolo ha circolato fino a poco prima della pandemia.

La sua simpatia è conclamata e ciò si vede anche e soprattutto dai molti programmi televisivi che ha condotto con grande successo come per esempio Torno Sabato, one man show del sabato sera di Rai 1 andato in onda dal 2000 al 2004 che totalizzò ascolti molto alti. La stagione dei One man show fu inaugurata come sappiamo da Fiorello con il suo Stasera pago io e praticamente solo Panariello seppe affiancarsi a lui con uno show che, anche se non lo eguagliava, sapeva intrattenere il pubblico altrettanto bene come faceva lo show di Fiorello.

Una delle principali caratteristiche del comico è sempre stata quella di essere ogni volta spontaneo, se stesso. Panariello è capace di colpire l’attenzione senza esagerare troppo e servendosi solo del suo talento.

Una delle sue armi vincenti è per esempio la sua autoironia e chi lo conosce sa che l’attore ama scherzare anche prendendo in giro se stesso. Abbiamo parlato del rapporto di forte amicizia che lo lega ai suoi amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni e la dimostrazione di questa amicizia si è vista nella partecipazione di Giorgio Panariello a Tale e quale show in veste di giurato per diverse edizioni, per non parlare della sua partecipazione ad alcune pellicole dirette da Pieraccioni come come Ti amo in tutte le lingue del mondo e Un fantastico via vai.

Giorgio Panariello e quel trauma infantile

In un’intervista concessa a I Lunatici, trasmissione di Rai Radio 2, Panariello ha condiviso alcuni momenti difficili che gli sono capitati da bambino e che hanno costituito un trauma. Vi riportiamo le parole, la struggente testimonianza dell’attore toscano: “Sono stato adottato dai miei nonni perché mia madre se ne è fregata di me. Era una ragazza madre, non sapeva come gestire la cosa, mi ha lasciato all’ospedale. I miei nonni sono venuti a prendermi e mi hanno portato in Versilia con loro”.

In un’altra intervista, questa volta al Corriere della Sera Giorgio ha, invece, ripercorso lo speciale rapporto che ha avuto con il compianto fratello Franco, il quale purtroppo è venuto tragicamente a mancare nel 2011: “Era un ragazzino che ogni tanto veniva a casa e non sapevo chi fosse, perché nessuno voleva dirmi che avevo un fratello che avevano messo in collegio. Lo consideravo un amichetto che passava alle feste comandate.

Poi crescendo mi sono fatto delle domande, veniva e spariva, finché mi dissero che era mio fratello e il rapporto cambiò anche se non capivo questa cosa di avere un fratello ogni tanto”.

Queste parole restituiscono un’immagine tridimensionale dell’attore toscano e anche più sensibile e profonda rispetto a quella scanzonata offerta durante i suoi programmi.