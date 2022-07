Natalia Estrada, dalle stelle alle stalle con gli stalloni , ecco cosa abbiamo scoperto

Da una delle stelle più popolari del panorama televisivo italiano, a quasi dimenticata proprio dallo stesso, che fine ha fatto Natalia Estrada? Ecco cosa fa ora.

Tutti ci ricordiamo di Natalia Estrada, una delle showgirl, conduttrici, attrici più famosa del nostro paese negli anni Novanta fino agli inizia degli anni 2000, di lei si parlava in continuazione, era su tutte le copertine dei rotocalchi, lavorava non stop in diversi programmi di successo e poi come dimenticare la sua ipnotica interpretazione di Penelope nel film capolavoro di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone.

In quegli anni la sua carriera era sfavillante, era seguitissima sia dal punto di vista lavorativo sia da quello provato, infatti super chiacchierata era stata la sua relazione con il presentatore televisivo Giorgio Mastrota diventato poi suo marito, proprio con lui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La loro era stata una storia d’amore bellissima che aveva fatto battere i cuori di moltissimi italiani, si erano conosciuti su un set televisivo e da li in pochissimo tempo hanno deciso di sposarsi, un vero colpo di fulmine. Dal loro amore è arrivata anche una figlia Natalia, adesso una giovane donna che li ha resi nonni di due stupendi nipotini.

Sembrava una coppia da favola, poi però qualcosa è andato storto e i due hanno deciso di separarsi, nel tempo sono uscite diverse indiscrezioni riguardo a presunti tradimenti commessi da entrambi, lo stesso Mastrota, durante un’intervista con Alessandro Cattelan a E poi c’è Cattelan, ha confessato, “se mi ha tradito ha fatto bene e non va certo giudicata severamente, ho usato soltanto quel minimo di cautela perché le mie scappatelle risultassero segrete”.

In quegli anni, prima degli inizia degli anni 2000 Natalia Estrada era davvero una star in crescendo nel nostro paese, poi, pian piano è come se fosse scomparsa, dissolvendosi dal panorama televisivo.

Natalia Estrada è sparita dalla televisione, che fine ha fatto?

Negli anni Novanta Natalia ha preso parte a progetti di grande successo, come La sai l’ultima, insieme al collega Gerry Scotti, oppure con Paperissima al fianco di Teo Teocoli.

L’ultima apparizione televisiva della Estrada è stata nel 2007 quando ha preso parte al programma televisivo Ballando con le stelle da quel momento è completamente sparita dai nostri radar.

La scelta di abbandonare i riflettori è stata proprio della famosa showgirl, la stessa ha deciso di raccontare come mai ha abbandonato una carriera in ascesa per dedicarsi a ben tutt’altra vita.

Adesso Natalia Estrada vive una vita completamente diversa, si è trasferita sulle colline Piemontesi, precisamente ad Asti per dedicarsi a quella che da sempre è stata la sua più grande passione, i cavalli.

Nel tempo l’abbiamo vista più volta fotografata a cavallo e così proprio nel 2000 ha realizzato il suo sogno, aprire un maneggio insieme al suo compagno Andrea Drew Mischianti, ma non una cosa piccola, hanno aperto un’associazione che si chiama, Italia Western Academy e Natalia non potrebbe essere più felice di così.

Certo è un duro colpo per noi non poterla più vedere sul piccolo e il grande schermo, ma saperla felice a fare quello che più ama è una bella consolazione.