Laura Pausini vittima di violenza da parte del compagno. Le accuse sono pesantissime

Il compagno di Laura Pausini è stato accusato di violenza contro la cantante: un dramma terribile, ecco la verità

Accuse gravissime quelle verso il compagno di Laura Pausini: l’uomo è stato accusato di perpetrare violenza nei confronti della cantante. Dichiarazioni che hanno fatto tremare tutti i fan della Pausini e che hanno causato conseguenze irreparabili. L’amore tra i due sembra forte e puro, ma qualcuno ha affermato che non è affatto così.

Laura Pausini e Paolo Carta fanno coppia dal 2005 e tra i due non c’è mai stato il sentore di una crisi. Anche lui è un musicista, ed è anche produttore discografico: ha collaborato con Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Alexia, Fabio Concato, Riccardo Cocciante, Max Pezzali e Gianni Morandi, ma anche con talenti stranieri del calibro di Whitney Houston, Manhattan Transfer, Lionel Richie e Gloria Gaynor.

I due si sono incontrati per portare avanti un sodalizio artistico ma alla fine, durante il tour, è nato anche l’amore. La coppia è unita da ben 17 anni e ha avuto una bambina, Paola, nel 2013.

A rompere l’incantesimo che sembrava perfetto ci hanno pensato le parole di Alda D’Eusanio, giornalista che durante il Grande Fratello VIP del 2021 ha accusato Paolo Carta di violenza contro Laura Pausini. Frasi molto pesanti che hanno scosso i fan della cantante.

Laura Pausini: le accuse di violenza

Dopo le sue affermazioni così gravi, la giornalista è stata allontanata dalla trasmissione e non le è stato più permesso di partecipare ad altri programmi Mediaset. La direzione de Il Grande Fratello VIP si è trovata costretta ad escluderla dalla casa per via del polverone che aveva innalzato con le sue parole. Da quel giorno la D’Eusanio si è vista chiudersi ogni porta e ogni possibilità di spiegarsi.

Ma cosa è successo davvero tra Laura Pausini e il compagno? La cantante è rimasta sconvolte dalle accuse verso Paolo Carta e ha deciso di querelare la giornalista per diffamazione. Laura Pausini ha rassicurato i suoi fan riguardo la stabilità della sua relazione e ha condiviso una foto col suo compagno per dimostrarlo. “Quando nelle mi canzoni vi auguro di innamorarvi… vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno. Buon San Valentino”.

Accuse, quindi, del tutto infondate secondo quanto condiviso dalla Pausini. La cantante ha chiesto un risarcimento di un milione di euro, mentre Alda D’Eusanio ha chiesto scusa all’artista con una lunga lettera. Le circostanze hanno fatto cadere la giornalista in depressione, e molti ormai hanno preso le distanze da lei.