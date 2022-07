Lutto Paolo Belli, una vita distrutta. Il dolore infinito che ha colpito il conduttore

Paolo Belli ha dovuto dire addio a una persona molto importante nella sua vita. Il dolore è immenso

Paolo Belli, noto conduttore e musicista italiano, ha avuto a che fare con un dolore immenso che lo ha distrutto. Lo showman è stato costretto a dire addio a una delle persone più importanti per lui. Il lutto che lo ha colpito ha davvero stravolto la sua vita.

Anche cantautore, Paolo Belli comincia la sua carriera con Ladri di biciclette, gruppo musicale di cui è fondatore, e vi rimane fino al 1991: in questo anno decide di seguire la carriera da solista. Nel 1990 vince il Festivalbar con Sotto questo sole, canzone composta insieme a Enrico Prandi. Il musicista ha partecipato a diverse edizioni di Sanremo ottenendo un discreto successo coi suoi brani.

Paolo Belli è molto conosciuto anche per la sua fortunata carriera televisiva: dal 2000 al 2003 ha co-condotto Torno Sabato insieme a Giorgio Panariello, mentre dal 2005 è alla co-conduzione di Ballando con le stelle insieme a Milly Carlucci. Ha curato le sigle del programma e non solo: ha anche scritto e cantato canzoni per il Giro d’Italia e l’inno della Juve. Amante del calcio, dal 2017 al 2019 è stato presidente della Nazionale Italiana Cantanti.

Sempre col sorriso sulle labbra, il cantante e conduttore ha recentemente affrontato un lutto molto pesante che gli ha causato un immenso dolore, e ha dovuto dire addio a una persona centrale nella sua vita.

Paolo Belli e il doloroso addio

Il 7 luglio scorso è stata una giornata terribile per Paolo Belli: il cantautore ha dovuto dire addio a una persona molto vicina a lui, una figura fondamentale nella sua vita; una perdita che gli ha causato un dolore enorme, quasi inaffrontabile.

Lo scorso 7 luglio il conduttore ha condiviso sui social il motivo del suo enorme dolore: purtroppo Pierina Rivi, sua madre, è venuta a mancare all’affetto del figlio e di tutti i parenti. I due erano molto legati e il conduttore è rimasto devastato dalla sofferenza della perdita.

Paolo Belli ha condiviso un post su Instagram con una descrizione breve ma incisiva, “CIAO MAMMA“, con la quale ha salutato sua madre e ha condiviso coi fan il suo dolore. Tanti personaggi dello spettacolo si sono stretti attorno al collega, come Raimondo Todaro, Alessandra Tripoli, Carolyn Smith e Paolo Conticini, insieme a tutti i seguaci del conduttore.

I messaggi di condoglianze sono stati tantissimi e hanno dimostrato quanto Paolo Belli sia amato dai suoi colleghi e dal pubblico.