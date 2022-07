Maurizio Costanzo, la bionda 30enne lo ha fatto impazzire sotto le lenzuola, e non è Maria

Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune indiscrezioni bollenti su una biondissima 30enne, una donna molto famosa che lo ha fatto impazzire le notti sotto le lenzuola.

Tutti conosciamo Maurizio Costanzo, lui è la televisione italiana, una delle personalità più influenti del nostro Paese, il grande presentatore ha portato avanti per anni trasmissioni di grandissimo successo, ma non solo, ha lavorato tantissimo anche nel dietro le quinte del palinsesto Mediaset per creare alcuni dei format di valore inestimabile.

La sua abilità nel saper rendere accattivanti e sempre freschi i programmi è ormai nota, una carriera stellare che lo ha portato ad essere un vero pezzo di storia dell’intrattenimento del nostro Paese.

Inoltre Maurizio Costanzo è un personaggio estremamente chiacchierato anche per le sue relazioni, lui ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, cosa che ha portato i tanti fan ad essere ancora più curiosi.

Ovviamente è impossibile parlare della vita privata di Maurizio Costanzo senza pensare immediatamente alla sua metà da ormai oltre vent’anni, Maria De Filippi, la regina indiscussa del piccolo schermo.

La storia d’amore che li accompagna è famosissima, lei non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma durante un evento Maurizio si accorge di Maria e la vuole subito nel suo team, ha percepito che in lei c’è qualcosa di speciale, e ci ha visto lungo.

In breve tempo si rende conto che la De Filippi e un portento e la mette alla conduzione di alcuni programmi che diventano delle icone indiscusse, come Amici. Al tempo il format era molto diverso da quello che noi tutti oggi conosciamo, Maria lo rivoluziona e il resto è storia.

I due si innamorato perdutamente ma inizialmente decidono di tenere al segreto la storia per tutelarla, infatti appena esce la notizia si scatenano le polemiche, il problema era la grande differenza di età tra i due e il fatto che a quel tempo Maurizio fosse sposato con un’altra donna Marta Flavi.

Dopo un periodo turbolento, la coppia Costanzo De Filippi diventa ufficiale tanto che decidono di convolare a nozze a Roma il 28 agosto 1995, fino a oggi la loro si può considerare una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, qualcosa di raro, fino al mese scorso a gareggiare c’erano anche Ilary Blasi e Francesco Totti, ma ormai sappiamo bene com’è andata a finire.

Quello che però forse non tutti sanno è che nel cuore di Maurizio Costanzo c’è stata anche un’altra donna biondissima e altrettanto famosissima, oltre alla sua ex compagna e all’attuale moglie Maria.

Maurizio Costanzo la biondissima 30enne che gli ha rubato il cuore

La vita sentimentale di Maurizio Costanzo ha davvero molte sfaccettature, è stato sposato con altre due donne prima di trovare Maria, Lori Sammartino e Flamina Morandi, ma tra il 1983 e il 1986 ha avuto una relazione con una bellissima e biondissima 30enne, si tratta di Simona Izzo.

Da poco la donna si era separata da Antonello Venditti e proprio Costanzo ha deciso di rilasciare alcune indiscrezioni bollenti sulla loro storia. Lo stesso conduttore racconta, “Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna, una volta alle tre le dissi: ‘Guarda Simona che domani vado dal notaio e ti accuso di omicidio colposo, se continui così io muoio”.

La loro è stata una relazione intensa che però alla fine ha trovato una conclusione, i due hanno poi preso strade completamente diverse e come per Maurizio è iniziata la storia con Maria, anche Simona ha trovato l’amore con Ricky Tognazzi.