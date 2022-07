Caterina Balivo addio alla Rai l’annuncio inevitabile

Nelle ultime ore Caterina Balivo ha dato un annuncio ufficiale. Non si poteva più evitare. Ecco cosa è successo.

Vieni da me, Detto Fatto e il programma in corso su Tv 8, Chi vuole sposare mia mamma sono solo alcuni dei successi televisivi di Caterina Balivo, partita anche lei dal concorso di Miss Italia e in seguito approdata in televisione con la sua professionalità e simpatia che le hanno fatto percorrere una strada sempre in salita.

In pochi anni è diventata uno dei volti più seguiti e amati della Rai. Proprio negli ultimi giorni Caterina Balivo ha fatto un annuncio che non poteva più tenere in sospeso e che ha stupito molto i fan.

Caterina Balivo è originaria di Napoli ma è cresciuta e vissuta ad Aversa città che ha spesso nominato parlando delle sue origini. Dopo il terzo posto a Miss Italia, Caterina Balivo ha iniziato praticamente subito nella conduzione e affiancando uno dei più grandi, il compianto Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, in uno dei programmi più amati Scommettiamo che..? e in seguito sempre accanto a Frizzi è tornata, questa volta alla conduzione, a Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Ricordate poi quel famoso programma di successo condotto da Carlo Conti, I Raccomandati? Ebbene Caterina Balivo ha partecipato anche a quello affiancando Conti nella conduzione.

Come sappiamo Caterina Balivo è sposata con lo scrittore Guido Maria Brera e insieme hanno tre figli. Durante la pandemia come tutte le famiglie hanno dovuto affrontare i problemi dovuti alle restrizioni, niente scuola, sempre in Dad e il lavoro che comunque andava avanti.

Per quanto riguarda per esempio la trasmissione molto amata e seguita Vieni da me, Caterina Balivo ha dovuto interromperla per motivi familiari e lo ha raccontato in una recente intervista: “L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

Al momento come abbiamo detto possiamo vedere Caterina Balivo alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma su TV 8 e dal punto di vista professionale sembrano esserci dei cambiamenti per Caterina Balivo.

Caterina Balivo: cosa l’aspetta in un prossimo futuro

Abbiamo più volte raccontato delle novità previste per i palinsesti della stagione autunnale che daranno l’avvio alle nuove stagioni dei consueti programmi televisivi. Come sempre vengono annunciate anche le novità previste per il nuovo anno televisivo e tra queste sono state dichiarare anche le novità per l’anno 2022 – 2023 di La7.

Sembra che tra le novità che riguardano l’ex Telemontecarlo, l’attuale La7 avremo un preserale di cui non è noto ancora il titolo e che vedrà proprio.Caterina Balivo alla conduzione.

Lo stesso direttore di La7 si è espresso con queste parole: “Stiamo cercando di cucire un format sulla nostra rete. E penso saremo in onda il 12 settembre. Non dico il titolo…”.

Insomma, pare che la rete punti molto su Caterina Balivo e possiamo notare come vi sia per lei un’ulteriore crescita di carriera. Infatti tra le conduttrici della sua età al momento è il volto più presente in televisione e se la gioca senza problemi con gli uomini, portando un’importante quota rosa in televisione.