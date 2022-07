Emma Marrone interrompe il concerto, momenti di terrore per lei

Emma Marrone è stata costretta a interrompere il concerto dopo attimi di terrore. Ecco cosa è successo

Terrore al concerto di Emma Marrone: la cantante è andata nel panico e ha dovuto interrompere la performance. Il motivo è davvero incredibile e ha lasciato i suoi fan senza parole. Il video sta facendo il giro della rete e sta scatenando accese discussioni sui social.

La sua voce unica l’ha resa una delle cantanti più seguite in Italia, e da molti viene definita l’erede di Loredana Bertè per via della sua potenza canora. Il suo successo è arrivato con la vittoria della nona edizione di Amici di Maria de Filippi, talent show seguito da migliaia di italiani. Nel 2012 vince il Festival di Sanremo con il successo Non è l’inferno.

Molto note sono le sue collaborazioni coi Modà: nel 2011 aveva partecipato col gruppo al Festival di Sanremo. Dalla collaborazione era nato Arriverà, canzone che ha riscosso un incredibile successo e ha portato la cantante e il gruppo al secondo posto in classifica. La cantante ha partecipato alla kermesse anche come valletta al fianco di Carlo Conti nell’edizione del 2015.

Il genere di Emma Marrone è il pop rock, con una voce graffiante che la contraddistingue. Il suo punto di riferimento artistico è sempre stato Gianna Nannini, oltre a Mina e Loredana Bertè. La cantante è molto attiva nel sociale, e ha partecipato a varie iniziative di beneficenza e solidarietà.

Attualmente Emma Marrone è in tour e sta girando l’Italia portando la sua voce ai fan che la attendevano da tempo. Durante uno dei concerti, però, è accaduto un fatto impensabile che ha costretto la cantante a interrompere l’esibizione, terrorizzata.

Emma Marrone interrompe il concerto: cosa è successo

I fan sono rimasti a bocca aperta quando la cantante ha interrotto il concerto. “Non ridete perché panico” ha detto al pubblico, mentre si agitava con terrore sul palco. La paura l’ha assalita e per lei non c’è stato altro da fare che fermare l’esibizione.

Emma Marrone è sprofondata nel panico per una grossa cavalletta che è finita sul palco. A quanto pare, come svelato da lei stessa, la cantante è terrorizzata dalle cavallette. “Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette” ha spiegato. Sull’orlo del pianto, l’artista ha chiesto alla security di allontanare l’insetto per poter riprendere il concerto. L’esibizione, poi, è ripresa normalmente e la cantante è tornata a intrattenere il pubblico.