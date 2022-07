Luca Marin, dopo anni la confessione sull’ex Federica Pellegrini: “la beccai a letto con…”

Luca Marin e Federica Pellegrini, si tratta di una vecchia storia d’amore che purtroppo ha avuto un triste epilogo. È proprio lo stesso Luca Marin ha raccontare tutto e confessare la vera motivazione che ha portato i due alla tragica separazione.

Abbiamo spesso sentito parlare di Federica Pelligrini e del suo lavoro, ma in particolare i portali di gossip si sono occupati della sua vita privata, come tutti sanno una delle sue storie più importanti è stata quella con il nuotatore Filippo Magnini. Sempre atleti dunque nella vita della sportiva e infatti un’altra storia d’amore nata in acqua tra un tuffo e l’altro è stata quella con Luca Marin. Si è trattato di un amore nato spontaneamente accompagnato dai flutti in piscina durante gli allenamenti e questa spontaneità è stata trasparente, limpida e onesta. Ma poi cosa è successo?

Sembravano la coppia perfetta e naturalmente del loro amore ne hanno parlato tutti i portali di gossip che non hanno perso tempo per spulciare tutti i dettagli possibili su questa storia. Luca e Federica sono giovani, sono belli e inoltre sono bravi e famosi. Facile quindi attirare le invidie della gente e facile anche imbattersi in tante versioni reali o presunte della loro storia d’amore. Ovvio che i media si siano scatenati, soprattutto dopo la loro rottura. Ma quali sono i problemi che sono sorti? E perché la loro storia è finita?

Luca Marin e Federica Pellegrini, il trauma dietro l’amore

Luca Marin, ospite di Rivelo, trasmissione di Real Time ha raccontato alcui aspetti della propria vita privata alla conduttrice del programma Lorella Boccia e naturalmente nella discussione ci è rientrata la stessa Federica Pellegrini. Alcuni dettagli ancora sconosciuti e piuttosto piccanti sono saltati fuori.

L’intervista si è svolta nel più classico dei modi e l’atleta ha raccontato alcuni aspetti della sua vita ripercorrendo anche alcuni momenti della storia con Federica Pellegrini. Come cantava una vecchia canzone per Luca non c’è nessun rimpianto circa la storia d’amore con la Pellegrini. Purtroppo però la storia si è conclusa in modo traumatico e anche su questo argomento si è parlato molto. Sembrava, dice Marin,“ci fosse qualcosa che non andava” tra loro.

Era il 2011 quando si sono svolti i fatti e la Nazionale Italiana di nuoto stava partecipando ai mondiali di Shangai. In quella occasione ovviamente tutti i più grandi erano presenti, Luca con Federica e proprio lui, il terzo incomodo che nessuno si aspettava. È qui che arriva il dramma nel racconto di Luca.

In un momento di pausa Luca è andato in cerca di Federica Pellegrini ma non l’ha trovata nella sua stanza e cercando cercando ha bussato anche alla porta del terzo incomodo, lui Filippo Magnini e proprio quando si è aperta la porta della stanza ha visto ciò che non avrebbe mai voluto vedere. Ecco le sue parole: L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi!

Evidentemente la nuotatrice non sapeva scegliere tra i due pretendenti, non è mai riuscita a farlo. Chi sarà stato l’amore tra Luca Marin e Filippo Magnini? Il resto è storia, come sappiamo Federica Pellegrini ha poi scelto Magnini e i due hanno avuto una storia d’amore importante anche se pure quella si è conclusa. Oggi infatti Magnini è felicemente sposato con Giorgia Palmas e insieme hanno avuto una bambina, Mia.

E Federica? Oggi è felice anche lei accanto all’allenatore di nuoto Matteo Giunta.