Aida Yespica, madre distrutta dal dolore, “Scoppiata a piangere”. Dramma incredibile

Aida Yespica ha vissuto un forte dolore legato al figlio. Una sofferenza che l’ha distrutta

Un enorme dramma ha gettato Aida Yespica nel dolore: la showgirl ha raccontato la sofferenza che ha patito negli ultimi due anni per via del figlio, il piccolo Aron. Il racconto ha emozionato tutti i suoi fan, che hanno dimostrato da subito vicinanza alla donna.

Aida Yespica, nata il 15 luglio 1982 a Caracas, è una modella, showgirl e attrice attiva non soltanto in Italia, ma anche in Venezuela, la sua terra d’origine, in Spagna e negli Stati Uniti.

La donna ha iniziato la sua carriera partecipando a Miss Venezuela nel 2002; nel 2003 si è trasferita a Milano e, iniziando come modella, ha pian piano ottenuto sempre più fama. Ha recitato anche nel videoclip Latin Lover di Cesare Cremonini e ha preso parte in diversi spot televisivi.

Nel 2004 fu una dei concorrenti de L’isola dei famosi, e negli anni successivi divenne co-conduttrice di diversi programmi su Mediaset. È stata anche concorrente dell’edizione 2017 de Il Grande Fratello VIP ed è tornata a L’isola dei famosi nel 2012.

Il 2008 fu un anno molto difficile per Aida Yespica: la sua carriera televisiva subì un arresto a causa di una forte depressione post-partum che la portò ad abbandonare le scene per molti anni.

Le apparizioni furono sporadiche, e la showgirl tornò in piena attività soltanto 5 anni dopo. Aron, suo figlio, è nato dall’unione col calciatore Matteo Ferrari, col quale la showgirl è stata dal 2007 al 2009.

Nel 2012 si è sposata con Leonardo Gonzales, avvocato venezuelano, ma il loro amore è finito solo un anno dopo, a febbraio 2013. In seguito, sempre nello stesso anno, la donna si è fidanzata con Roger Jenkins, un finanziere, ma i due si sono lasciati nel 2016. Nel 2020 Aida Yespica ha sorpreso tutti facendo coming out e confessando di essere stata legata a una donna dello spettacolo.

La sofferenza di Aida Yespica: il dolore di una madre

Proprio Aron è la causa del dolore di Aida Yespica. La showgirl è stata sempre molto legata al figlio e ha confessato di aver sofferto molto per una brutta situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni.

Aida Yespica ha infatti ammesso di aver sofferto moltissimo la lontananza del figlio durante la pandemia. Aron vive in America col padre e per due anni la showgirl non ha potuto rivederlo e abbracciarlo. La lontananza l’ha segnata profondamente: l’affetto per il figlio è enorme e la donna ha sopportato a fatica la distanza.

Fortunatamente Aida Yespica è riuscita a incontrare il figlio il 6 luglio scorso, dopo aver combattuto per ottenere il visto per poterlo raggiungere. Dopo un lungo viaggio la showgirl è riuscita a riabbracciare Aron. La felicità era incontenibile.