Aggressione Chiara Nasti, Rabbia e sgomento | parole pesanti irripetibili

Chiara Nasti è stata vittima, ancora una volta, di una tempesta sui social. Vi raccontiamo cosa è successo e come ha reagito l’influencer.

In questo periodo come sappiamo Chiara Nasti è incinta al quinto mese di gravidanza e sappiamo anche che la ragazza è legata sentimentalmente al calciatore Mattia Zaccagni.

Mattia Zaccagni è innamoratissimo della sua compagna e ha espresso i suoi sentimenti anche pubblicamente in una recente intervista esprimendo la gioia infinita per la gravidanza della compagna:“Sapere di diventare papà è un’emozione fortissima e veloce. Io e Chiara ci siamo detti che volevamo provare ad avere un figlio e dopo 2/3 settimane era già incinta: è stata un’emozione indescrivibile”.

Rispetto al rapporto con la sua compagna il giovane calciatore ha speso qualche parola anche in merito alla differenza nel modo che rispettivamente hanno i due di vivere la popolarità. Ovviamente dal momento che lei è un’influencer è sicuramente più portata a condividere cose della propria vita che invece Zaccagni preferisce tenere per sé. Ecco le sue parole in merito: “Io sono molto riservato riguardo la mia vita privata, lei invece, anche per il lavoro che fa, è un po’ più esposta: però posso dire di aver trovato un punto d’incontro, un nostro equilibrio. È una donna fantastica, chi la conosce lo sa. Sono fiero di averla al mio fianco, ha dato alla mia vita tanta positività”.

Chiara Nasti contro un hater su Instagram. Ecco la sua risposta

Proprio in merito a quest’ultimo argomento, ancora una volta l’odio dei così detti “leoni da tastiera” ha colpito e questa volta proprio Chiara Nasti. Al centro del dibattito pubblico in merito ai social si parla spesso di quanto sia giusto condividere o meno la propria vita con il pubblico e, si sa, quando si decide di esporsi possono arrivare tanto commenti positivi e apprezzamenti tanto vere e proprie espressioni di odio da parte degli haters.

Una delle ultime cose che Chiara Nasti ha condiviso è stato un post relativo alla sua gravidanza che naturalmente è al centro delle sue attenzioni in questo periodo. La ragazza ha condiviso la foto di un’ecografia del bambino e proprio sotto questa immagine un utente ha commentato in modo sgradevole: “Ecco il famoso gamberetto”. L’infelice commento si riferiva al caos mediatico di cui la Nasti era una dei protagonisti e che aveva a che fare con il suo ex Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti di fronte a questa infelice battuta ha voluto rispondere per le rime, com’è sua solita abitudine: “Non ti vergogni schifoso? Ma le vostre mamme cosa vi hanno insegnato? Siete ragazzi inutili…Che non si danno da fare e vi lamentate pure che le fi**e non vi in***no e vi credo…brutti, scemi e anche sì, poveri rin**glioniti”.

Le parole di Chiara Nasti esprimono tutta la sua rabbia e lo sdegno per il commento di questa persona e come possiamo leggere l’influencer non le manda certo a dire.