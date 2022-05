“Operata due volte”: il dramma dell’ex ballerina di Amici, la rivelazione sconvolgente

Una ex ballerina dello storico talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto una rivelazione sconvolgente raccontando la sofferenza che ha dovuto sopportare in passato. Vi diciamo di chi si tratta e tutto quello che sappiamo.

Amici è uno dei programmi più longevi della televisione italiana ed è arrivato alla 21esima edizione riscuotendo sempre un grandissimo successo nel nostro Paese. L’edizione 2021/2022 si è da poco conclusa e a vincere è stato il cantante Luigi Strangis.

Il cantante ha stupito tutti e si è imposto davanti al ballerino Michele Esposito e alla ballerina Serena Carella. Nel corso degli anni molti sono stati gli insegnanti della scuola e una storica insegnante della scuola di ‘Amici’ ha rivelato di aver sopportato un dramma in passato, difficile da superare.

La confessione

Durante i 21 anni ad ‘Amici’ si sono alternati, come abbiamo detto, oltre che i talentuosi concorrenti anche tanti insegnanti di canto, di ballo, di recitazione e di ginnastica artistica di grande livello e fama.

Fra le storiche ballerine e insegnanti di ballo alla scuola di Maria De Filippi, tutti quanti ricorderanno certamente Rossella Brescia. La ballerina, attrice e conduttrice televisiva, infatti, è stata insegnante di ballo e di danza classica proprio durante le prime edizioni del programma – fra il 2001 e il 2003.

Rossella Brescia ha avuto un ruolo molto attivo in tv e in teatro nel corso degli ultimi 25 anni. Di recente abbiamo potuto vederla sul piccolo schermo, dove ha partecipato alla mini serie televisiva Giustizia per tutti, insieme a Raoul Bova. Qui Rossella Brescia ha partecipato come attrice, interpretando il personaggio di Gabriella. Ma ultimamente la ballerina e attrice ha fatto una confessione.

Rossella Brescia non ha passato anni facili. A spiegare tutto è stata la stessa ex ballerina e insegnante di Amici, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale TvMia dove ha detto di aver sofferto lungamente di endometriosi e di essere stata operata per ben due volte. L’endometriosi è una infiammazione cronica dell’apparato genitale femminile. Essa è fortunatamente benigna, ma chi ne è colpito subisce dolori e diversi fastidi in modo cronico. Nei casi più gravi può portare all’infertilità.

LEGGI ANCHE-> Maria De Filippi aggredita, una testata in pieno viso la manda ko. A Uomini e Donne il panico

Rossella Brescia ha poi dichiarato: “Una malattia cronica e dolorosa ha rovinato per anni la mia vita, l’endometriosi. Una malattia femminile di cui ora si parla molto, ma che era poco conosciuta quando ho iniziato a soffrirne”.