Lutto Deborah Compagnoni, “Lui non c’è più”. Un dolore devastante dopo il difficile divorzio

La campionessa di sci Deborah Compagnoni ha deciso di aprire il suo cuore durante un’intervista è ha parlato di un periodo della sua vita davvero devastante, dalla separazione dal marito alla tragica morte inaspettata.

È stata una delle maggiori icone sportive degli anni Novanta, la campionessa di sci Deborah Compagnoni ha fatto sognare gli italiani con le sue discese libere da cardiopalma e non solo, una carriera incredibile che l’ha portata a vincere tre ori mondiali, tre ori e un argento alle Olimpiadi Invernali, con 44 podi in Coppa del Mondo, di cui 16 vittorie.

La sua vita privata invece ha vissuto degli alti e bassi e la stessa ha deciso di raccontarsi, per lei non è stato facile ma ha parlato di un periodo davvero devastante della sua vita, un terribile lutto che le ha lasciato una ferita aperta.

Deborah Compagnoni ha vissuto diverse fasi nel suo vissuto, come dicevamo sopra, inizialmente ha visto le luci dei riflettori puntati su di lei per le sue incredibili imprese sportive che l’hanno portata a essere tra le atlete di maggior successo del nostro Paese, chiusa la parentesi dello sci si è dedicata alla famiglia diventando mamma di tre splendidi figli Agnese, Tobias e Luce Benetton.

Negli ultimi tempi però Deborah ha dovuto affrontare delle situazioni davvero tristi e dolorose, non nega che la separazione con il marito Alessandro Benetton sia stato particolarmente difficile, un divorzio arrivato nel 2021 dopo più di tredici anni di relazione, come se questo non fosse già stato un momento delicato e complesso, la campionessa di sci ha raccontato a cuore aperto della dolorosissima perdita del fratello trovandosi da un momento all’altro a vivere una vita totalmente diversa e non facile da affrontare.

Deborah Compagnoni e il devastante dolore per la morte del fratello

Il 2021 è stato un anno davvero da dimenticare per Deborah Compagnoni, iniziato con il divorzio dal compagno di una vita Alessandro Benetton e in seguito, nel mese di dicembre il dramma della morte del fratello Jacopo avvenuta inaspettatamente, un vero colpo al cuore che ancora fa fatica a superare, Jacopo ha perso la vita travolto da una valanga.

Ci ha messo molto tempo Deborah Compagnoni prima di riuscire ad affrontare l’argomento, proprio perché quello che è capitato ha travolto in pieno anche lei e la sua famiglia, una situazione drammatica che mai si sarebbe potuta immaginare, così, durante una profonda intervista rilasciata al Magazine F., ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare quello che ha vissuto.

Deborah Compagnoni racconta, “È stato un colpo durissimo. Una perdita così irreparabile, irreversibile, non me l’aspettavo proprio. Lui non c’è più”.

Dalle sue parole è evidente che sia una ferita profondamente aperta e difficile da rimarginare, poi prosegue entrando in profondità nel suo animo, “È qualcosa che, anche se ti capita di sentire dei lutti degli altri, non capisci finché non tocca a te. In una fase già particolare della mia vita dò un valore diverso a tutto, all’importanza di esserci per le persone a cui vuoi bene davvero. Mi sono molto riavvicinata alla mia famiglia e ho acquisito più lucidità nel riconoscere le persone con i valori. Prima ero più confusa”.

Una perdita che l’ha cambiata profondamente durante un periodo della sua vita già molto particolare e difficile da superare, conosciamo la tenacia della grande campionessa e sicuramente supererà anche questo terribile dramma, che altro dire se non augurare a Deborah Compagnoni di ritrovare la serenità che merita.