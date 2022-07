Milly Carlucci, arrivano brutte notizie e un addio improvviso. Senza parole

Milly Carlucci in questo periodo sta affrontando una forte delusione, i fan al corrente ne sono rimasti sconvolti.

Quando vent’anni fa, agli inizi del 2000 Milly Carlucci propose alla Rai il format Ballando con le stelle inizialmente nessuno si aspettava che sarebbe diventato uno dei programmi di punta del sabato sera nonché uno dei più longevi. Come ha più volte raccontato la stessa Milly Carlucci, nessuno all’epoca voleva i balletti in Tv. Oggi, dopo vent’anni Ballando con le stelle mantiene ancora il successo artistico e di pubblico che ha avuto all’inizio.

Qual è il segreto? Molto dipende anche dalle celebrità che ogni anno partecipano alla gara e molto dipende anche dai giudici che danno il voto all’esibizione migliore.

Milly Carlucci però è uno dei volti storici della Rai, la ricordiamo al timone di diversi programmi di successo, uno di questi accanto a Fabrizio Frizzi con il quale faceva coppia televisiva nel programma di Rai 1, Scommettiamo che…?

Come molte figure televisive degli anni settanta e ottanta, anche Milly Carlucci esordisce con un grande della televisione alternativa del periodo, Renzo Arbore che al tempo conduceva L’altra domenica, storico programma nel quale hanno iniziato molti personaggi oggi famosi tra cui lo stesso Nino Frassica.

Milly Carlucci precedentemente aveva partecipato a un concorso di bellezza, vincendo la fascia di Miss Teenager e dopo gli esordi con Arbore venne messa alla conduzione del programma estivo Giochi senza frontiere.

Con Ballando con le stelle possiamo dire che Milly Carlucci ha rinnovato la propria carriera ritornando in auge dopo un periodo in cui, anni fa, non la si vedeva da un po’. Oggi è anche autrice e capoprogetto della trasmissione. Da molti anni Milly Carlucci è sposata con Angelo Donati e insieme hanno già due figli, ma tempo fa la conduttrice avrebbe voluto un altro figlio e fu il marito a dissuaderla.

“Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”.

La coppia funziona così bene da tanti anni perché anche se passano tutto il giorno separati per via dei rispettivi impegni, la sera si ritrovano a parlare delle rispettive giornate e così condividono tutto, si parlano tanto e si dicono ogni cosa, fanno progetti, parlano dei figli e di tante altre cose.

Proprio riguardo Ballando con le stelle, in questi giorni si parla tanto di quello che ci aspetterà nella prossima stagione e una recente notizia ha sorpreso tutti.

La notizia che non ci aspettavamo

La prossima edizione di Ballando con le stelle partirà a ottobre 2022 e in questi mesi si sta già formando il nuovo cast. Tra ipotesi sui nuovi concorrenti e la presenza o meno di alcuni giurati è venuta alla luce una notizia che ha lasciato tutti di stucco.

Vito Coppola il ballerino che ha stravinto l’ultima edizione al fianco di Arisa ha deciso di abbandonare il programma.

La motivazione non sembra avere nulla a che fare con la presentatrice oppure con qualcuno dello staff o della redazione che sia, semplicemente Vito sarebbe stato notato dalla BBC che lo vorrebbe nel programma equivalente Strictly Come Dancing.

Di sicuro per lui si apriranno grandi opportunità da questo momento e dunque si tratta di una proposta alla quale non poteva dire di no.