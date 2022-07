Stranger Things: Will è gay ed è innamorato di Mike, lo dice Noah Schnapp

Dopo che Stranger Things ha alluso pesantemente alla sessualità di Will e ai suoi sentimenti per Mike, la star Noah Schnapp ha dato una risposta definitiva sulla questione.

La star di Stranger Things Noah Schnapp conferma ciò che molti fan avevano già previsto: che il suo personaggio Will Byers fosse gay e innamorato del suo migliore amico Mike.

La serie paranormale di Netflix, ambientata negli anni ’80, è stata un successo sin dal suo debutto nel 2016, ma il recente debutto della stagione 4 dimostra che l’hype è solo aumentato da allora. La super-stagione 4 è arrivata in due parti diverse, con la seconda che è uscita all’inizio di luglio. Il cast principale dei personaggi ha combattuto contro un cattivo diverso da tutti gli altri: Vecna, la vera mente dietro le creature più terrificanti del Sottosopra.

Tra tutti i brividi e i colpi di scena che coinvolgono il grande piano di Vecna, la quarta stagione di Stranger Things ha trovato il tempo per momenti più profondi con i suoi personaggi. In vista dei nuovi episodi, uno dei maggiori punti di discussione online era la sessualità di Will.

Le speculazioni sul fatto che Will sia gay si sono diffuse in rete per anni e molti dei creativi associati a Stranger Things hanno dichiarato che le cose sarebbero state chiarite nella quarta stagione.

Anche se la parola gay non viene mai pronunciata ad alta voce, Will ha diversi momenti nel corso della quarta stagione in cui è fortemente implicito che prova dei sentimenti per Mike (Finn Wolfhard), compresa una scena toccante con suo fratello Jonathan (Charlie Heaton) che funge quasi da coming out.

Stranger Things potrebbe non aver fornito le risposte esatte che i fan si aspettavano, ma Schnapp ha ufficialmente chiarito la situazione. In una nuova intervista con Variety, la star conferma che i sentimenti di Will per Mike sono stati inseriti nella serie fin dall’inizio e che la quarta stagione li ha resi abbondantemente chiari una volta per tutte.

Schnapp ha dichiarato, “Ovviamente è stato accennato nella stagione 1: è sempre stato presente, ma non si è mai saputo veramente, è solo che stava crescendo più lentamente dei suoi amici. Ora che è diventato più grande, l’hanno reso una cosa molto reale e ovvia. Ora è chiaro al 100% che è gay e che ama Mike. Ma prima era un arco lento.

Penso che sia stato fatto in modo eccellente, perché è così facile far diventare gay un personaggio all’improvviso. La gente è venuta da me – ero a Parigi e un uomo di 40 anni è venuto da me e mi ha detto: “Wow, questo personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene”. Mi sono immedesimato così tanto. È esattamente quello che ero io da bambino”.

Mi ha reso così felice sentirlo. Stanno scrivendo questo personaggio reale, questo viaggio reale e questa lotta reale e lo stanno facendo così bene”.

Il più grande riferimento ai sentimenti di Will per Mike nella quarta stagione di Stranger Things arriva quando Will rivela finalmente la verità sul suo misterioso dipinto. Parlando di ciò che Mike significa per la sua ragazza Undici (Millie Bobby Brown), è fortemente implicito che il giovane si riferisca anche a se stesso.

Come sottolinea Schnapp, questo dovrebbe risolvere completamente la questione della sessualità di Will e del suo affetto per Mike, ma alcuni fan di Stranger Things sperano ancora in qualcosa di più. È bello sentire Schnapp parlare di questo punto della trama, e si può concordare che la serie ha fatto un buon lavoro nell’integrare naturalmente questo aspetto nella storia nel corso degli anni.

Tuttavia, questo è anche un momento in cui una rappresentazione leggera non è sempre sufficiente.

La quinta stagione di Stranger Things può fare un ulteriore passo avanti, facendo in modo che Will dichiari esplicitamente i suoi sentimenti per Mike o che si prenda una cotta per un altro ragazzo.

Le due scene della quarta stagione che accennano alla queerness di Will sono un buon inizio, ma Stranger Things può davvero fare qualcosa di speciale per la rappresentazione sullo schermo portandola a un altro livello, più definitivo.

I commenti appassionati di Schnapp sull’arco della serie di Will dimostrano che lui e i creatori sono consapevoli dell’importanza di questo aspetto e si spera che la quinta stagione trovi un modo per chiudere adeguatamente questa storia in modo significativo e sentito.