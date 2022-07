Intervista col vampiro (la serie), una prima immagine mostra proprio Lestat

L’imminente serie Intervista col vampiro continua a tenere segreto il personaggio principale, in una nuova immagine ci mostra un assaggio del Lestat di Sam Reid.

AMC continua a nascondere il volto di Lestat in una nuova immagine della serie Intervista col vampiro. Dopo il famoso adattamento del 1994 con Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst, questa è un’altra interpretazione del romanzo horror gotico di Anne Rice.

La produzione di Intervista col vampiro del 2022 è iniziata nel dicembre 2021 e da allora i fan hanno iniziato a vedere diverse nuove immagini e trailer. Qualche mese fa, un teaser trailer mostrava le bare di Louis (Jacob Anderson) e Lestat una accanto all’altra, ma i volti di entrambi i protagonisti erano notevolmente nascosti.

— Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) April 10, 2022

Come on in. #InterviewWithTheVampire , arriving Fall 2022. pic.twitter.com/FZhjt4SX5e

La serie vuole dare il via un vero e proprio universo tratto dai romanzi della Rice, recentemente scomparsa, per introdurci a questo mondo, ci continuano a dare degli assaggi sempre più succulenti attraverso dei traser trailer molto brevi condivisi suoi canali social. Piccoli guardi che ci portano in una nuova dimensione.

— Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) April 19, 2022

Welcome to New Orleans. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/LGj10oxdQh

Musiche e ambientazioni ci catapultano in una ambientazione ben precisa, siamo sempre al limite dello scoprire il personaggio, ma proprio quando pensiamo di essere davanti a Lestat il video sfuma a nero e noi rimaniamo con il fiato sospeso.

Nell’ultimo teaser pubblicato abbiamo la sua voce, ma ancora non lo possiamo vedere, una persona chiede a Louis se è sempre stato un vampiro, al che lui risponde: “No, prima di diventare un vampiro ero un uomo di trentatré anni”.

Every vampire's got a story to tell if you're willin' to listen. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/f4pGWuBEIJ

— Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) May 24, 2022