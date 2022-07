Only Murders in the Building 2, scoperte incredibili e angoscianti. Recensione episodio 4

Il quarto episodio è un’alta sfumatura comica e drammatica per la seconda stagione di Only Murders in the Building.

Only Murders in the Building combina molti generi diversi per diventare il programma unico che abbiamo imparato ad amare e apprezzare nell’ultimo anno. È in qualche modo una serie di gialli avvincente, che allo stesso tempo prende in giro gli stereotipi e i temi che compongono questo tipo di intrattenimento.

È un dramma solido, che dà spessore ai suoi personaggi principali e ci avvicina alle loro vite, facendo sì che il nostro investimento valga la pena quando il crimine viene risolto alla fine della stagione.

Nel suo cuore, però, è una serie comica assolutamente esilarante, che vanta due leggende assolute, Steve Martin e Martin Short, come può il pubblico non scoppiare a ridere, sia che lo guardi in compagnia che in solitudine in un pomeriggio di relax?

E questo episodio dello show dovrebbe essere riconosciuto come uno dei più divertenti della serie. La mezz’ora è definita da tre momenti stravaganti, che sicuramente faranno breccia anche nell’osservatore più severo, e sono tutti realizzati da Oliver, che finora è stato il personaggio preferito da molti fan.

Quando la figlia della ex mogliedi Charles, Lucy, viene a fargli visita, l’adolescente scopre l’arma usata per uccidere Bunny: un enorme coltello da bistecca. La lama è appoggiata in modo poco visibile nella cucina, un altro tentativo da parte dell’autore di incolpare il trio di podcasting per la morte della nostra vittima. Mentre Charles e Mabel discutono su quali impronte digitali finiranno sul coltello dopo averlo scoperto, Oliver si fa prendere la mano pontificando su cosa penserebbe la polizia se lo trovasse con il coltello.

Esclama “Cosa ci faccio con questo coltello!” prima di lanciarlo contro il soffitto dell’appartamento proprio mentre bussano alla porta. Questo momento di comicità fisica mescolata a dialoghi azzeccati mette in mostra ancora una volta le incredibili doti di Martin Short, superando molti dei suoi sketch ruba-scena realizzati finora nella serie.

Solo un paio di minuti dopo, Oliver rompe il silenzio in un modo che solo lui sa fare, Lucy resta in bagno un po’ più a lungo del previsto e Charles, Mabel e Oliver si chiedono cosa farà e quando uscirà dalla stanza. Alla fine scopriamo che stava aprendo un passaggio segreto sotto l’Arconia che conduce a tutti gli altri appartamenti dell’edificio. Il pubblico e i personaggi non lo sanno.

Con la mente che vaga in luoghi inappropriati, Oliver ricorda di quando, da bambino, sua nonna bussava alla porta del bagno e gli chiedeva: “Oliver, vuoi che entri e ti spalmi un po’ di vaselina sul sedere?”. Questa storia è sicuramente qualcosa che poteva uscire solo dalla sua bocca, gli sceneggiatori di questa serie sono diventati consapevoli delle capacità dei loro attori e del loro facile feeling con i personaggi.

Per questo motivo, ci regalano battute sconvolgenti come questa, che rendono tutti entusiasti di scoprire cosa uscirà dalle loro bocche.

Il terzo momento comico più alto si verifica quando Charles, Oliver, Mabel e Lucy vanno a casa di Nina per confrontarsi con lei sui loro sospetti visto che è la prima sospettata nell’indagine sull’omicidio di Bunny. Mentre Oliver chiede a Nina incinta di rivelare il suo segreto, a lei si rompono improvvisamente le acque ed è pronta a entrare in travaglio davanti al pubblico.

Charles stende un tappeto sul pavimento per pulire, ma Oliver risponde che la coperta appartiene al suo cane, Winnie. Questa combinazione, ancora una volta, di umorismo fisico e disgustoso con le battute di Oliver, rende la scena davvero speciale.

Tra questi momenti di ilarità, scopriamo anche qualcosa di più sul rapporto tra Charles e Lucy. Vediamo come il personaggio di Steve Martin continua a essere valorizzato come un uomo anziano che si chiede come le cose sarebbero potute andare diversamente per lui nella vita.

Ha trovato una famiglia in Oliver e Mabel, ma rimpiange di non essersi avvicinato alle persone che erano entrate nella sua vita. L’essere padre è qualcosa che sente chiaramente di aver perso e le sue speranze di creare un legame con Lucy sono agrodolci.

Per quanto riguarda la parte dell’episodio dedicata alla soluzione dell’omicidio, Nina dice con enfasi ai podcaster che vuole stare qualche minuto in una stanza con il colpevole per vendicarsi dell’omicidio di Bunny.

È difficile fingere questo tipo di emozione e dimostra a tutti noi che Nina molto probabilmente non è la persona su cui dovremmo concentrarci.

C’è ancora molto da scoprire sul mistero, ma questo episodio, che si è concentrato sul farci ridere e sul chiederci di entrare in contatto con un’accoppiata padre-figlia, è stato un punto di forza della serie.