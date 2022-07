Ecco tutti i trailer che potrebbero essere rivelati al Comic-Con 2022

Tutti i trailer di film e telefilm che potrebbero essere rivelati al Comic Con 2022, dalla Marvel alla DC, da Amazon alla AMC, alla HBO e oltre.

Con il ritorno degli studios al Comic-Con 2022, c’è una moltitudine di trailer cinematografici e televisivi che potrebbero essere rivelati. Il Comic-Con è la convention annuale che riunisce i fan della cultura pop al San Diego Convention Center per tre giorni di panel, rivelazioni, merchandise, mostre, cosplay, esibizioni, giochi e molto altro ancora, rappresentando la più grande celebrazione per gli appassionati di cinema, fumetti, giochi e animazione.

Nell’ultimo decennio questo evento è diventato un paradiso per le anticipazioni, le rivelazioni, le notizie e i trailer e spesso è stato il primo luogo di debutto delle immagini e dei trailer di nuovi ed entusiasmanti progetti.

A causa della pandemia, sono due anni che il Comic-Con non si tiene, e molti si chiedono se potrà mai tornare al suo antico splendore. Le grandi rivelazioni sono condivise principalmente nella famosa Hall H, un’enorme sala espositiva che ospita circa 6.500 partecipanti, molti dei quali attendono durante la notte in file che si estendono ben oltre il centro congressi.

Marvel, Warner Bros, Universal, Paramount, Sony, HBO e molti altri studios hanno tenuto dei panel nel corso degli anni ma non lo hanno fatto dal 2019, rendendo quest’anno un ritorno speciale per i fan dell’evento.

Con il rallentamento della pandemia (anche se i partecipanti dovranno essere vaccinati e indossare maschere) e la ripresa dei contenuti, gli studios tornano al Comic-Con per la prima volta dopo tre anni, rendendo l’anno speciale per chi ha la fortuna di partecipare.

Marvel, Warner Bros., Disney, FX, Paramount e altri ancora saranno presenti, pronti a mostrare i loro prodotti per l’anno (o gli anni) a venire, dando ai fan un primo assaggio dei nuovi film e spettacoli in arrivo. Ecco un elenco di trailer molto attesi che potrebbero essere mostrati al Comic-Con 2022 (molti dei quali appariranno anche online).

Marvel Studios

Dopo aver appena distribuito Thor: Love and Thunder, il prossimo film della Marvel è Black Panther: Wakanda Forever, di cui sono già trapelati dettagli, immagini e simili e che probabilmente sarà il primo film di cui si parlerà al panel.

Poiché Black Panther ha già terminato le riprese, è più che probabile che debutti anche un teaser trailer e/o un filmato aggiuntivo. Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha terminato la produzione nel novembre 2021, quindi un teaser trailer è quasi certo.

Inoltre, James Gunn ha terminato le riprese di Guardiani della Galassia Holiday Special e Guardiani della Galassia Vol. 3, il che rende certa la presenza di qualche filmato, trailer o altro, per questi progetti. Infine, il sequel di Captain Marvel, The Marvels, è un altro progetto che ha terminato le riprese e quasi certamente avrà un trailer di qualche tipo, soprattutto dopo il clamore suscitato dalla conclusione di Ms. Marvel nel luglio 2022.

Per quanto riguarda gli show live-action di Disney+, è possibile che venga mostrato qualcosa anche per She-Hulk e Secret Invasion, che hanno entrambi terminato le riprese e si preparano a debuttare. Gli altri progetti Marvel che potrebbero avere dei trailer sono quelli che riguardano lo streaming, in particolare il panel sull’animazione.

Includerà le presentazioni della serie animata I Am Groot e delle serie animate Moon Girl e Devil Dinosaur. Altri potenziali trailer sul lato animato della Marvel potrebbero includere Spider-Man: Freshman Year, X-Men ’97 e What If…? Stagione 2, oltre allo spinoff Marvel Zombies.

Warner Bros.

La Warner Bros. è nota per aver portato un grande spettacolo al Comic Con in passato, e quest’anno ha il potenziale per mostrare nuovi filmati dal suo prossimo programma che arriva fino alla prima metà del 2023.

Black Adam di Dwayne Johnson farà sicuramente il suo debutto con qualche filmato, sia esso un nuovo trailer o una featurette. Shazam! Fury of the Gods è quasi certo di avere almeno un teaser trailer, dato che sia Dwayne Johnson che Zachary Levi parteciperanno al panel. Anche se non è prevista la presenza di nessuno per The Flash o Aquaman e il Regno Perduto, ciò non significa che non verranno mostrati dei filmati.

Tradizionalmente, i registi introducono nuovi trailer, ma la WB potrebbe rilasciare filmati senza James Wan o Andy Muschietti se la presentazione lo richiede. Oltre ai grandi filmati in programma per la WB, anche Batgirl e Blue Beetle potrebbero mostrare alcuni prodotti, sia che si tratti di un trailer o di un first-look di qualche tipo, anche se nulla è garantito.

Prime Video

Prime Video arriva con Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, che si svolge migliaia di anni prima degli eventi dei libri di J.R.R. Tolkien Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, ha in programma un importante panel, quindi ci si aspetta almeno un trailer.

L’intero cast dello show sarà presente al panel, così come gli showrunner, il che è un buon segno che verrà mostrato più di un semplice filmato. Poiché il Comic Con è tipicamente pieno di sorprese, è anche possibile che Prime Video scelga di trasmettere i primi 15 minuti del primo episodio o forse l’intero primo episodio stesso, specialmente con un panel di 90 minuti.

Paramount

La Paramount Pictures non ha proprietà di supereroi da vendere al Comic-Con, ma ha qualcosa in linea con i gusti dei partecipanti con Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, l’ultimo adattamento del popolare gioco di ruolo.

Il film è interpretato da Chris Pine, Sophia Lillis, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant, per la regia di John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Il film è stato completato nel 2021 e rinviato a causa della pandemia (ora è previsto per l’inizio del 2023), quindi un trailer è quasi assicurato.

La Paramount MTV avrà anche un panel completo nella Hall H per Teen Wolf: The Movie, un film revival che espanderà le avventure della serie Teen Wolf. Il creatore e showrunner della serie originale, Jeff Davis, e i membri del cast di Teen Wolf: The Movie saranno a disposizione per discutere della nuova avventura, di cui sarà sicuramente presentato anche un trailer.

Con un panel di un’ora, è improbabile che venga proiettato molto di più di un trailer, ma è possibile che venga mostrata anche una featurette o un video retrospettivo.

Disney

National Treasure: Edge of History è la continuazione della serie cinematografica Il mistero dei Templari – National Treasure, interpretata da Nicolas Cage. La serie avrà come protagonista Lisette Alexis nel ruolo di Jess, una giovane sognatrice che si allea con i suoi amici per scoprire misteriose verità sul passato della sua famiglia.

Oltre alla Alexis, la serie vede la partecipazione di Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker, Lyndon Smith, Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha. Una presentazione di un’ora nella Ballroom 20 rivelerà quasi sicuramente il primo trailer del film o potenzialmente una featurette dietro le quinte.

La Disney avrà anche una massiccia serie di presentazioni televisive per tutto ciò che riguarda I Simpson, I Griffin, Archer, What We Do In The Shadows e altro ancora, che potrebbero dare ogni sorta di anticipazioni e trailer.

HBO

House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, è il prossimo grande show della HBO e dell’autore George R.R. Martin, che vanta un panel completo nella Hall H.

Il cast principale sarà presente al panel, tra cui Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e altri, che senza dubbio rivelerà un trailer completo, che debutterà sulla rete il 21 agosto.

È improbabile che venga trasmesso un intero episodio, ma sono possibili una breve anteprima e potenziali aggiornamenti sui futuri spinoff di Game of Thrones.

AMC

AMC ha avuto una presenza decennale al Comic-Con con The Walking Dead e ora chiuderà il capitolo principale della serie ammiraglia nel panel finale della serie principale, che debutterà con gli ultimi episodi in autunno. Uscirà con un trailer dedicato agli 8 episodi finali della serie.

Inoltre, sarà presentato in anteprima il trailer della nuova serie antologica Tales of The Walking Dead. Infine, ma non per questo meno importante, AMC ospiterà un panel per l’adattamento della serie Intervista col vampiro di Anne Rice, che probabilmente mostrerà un trailer completo della serie in arrivo.