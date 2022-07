Gli Anelli del Potere, nuove immagini mostrano Galadriel nel regno umano di Tolkien, Númenor

Nuove immagini de Gli Anelli del Potere mostrano Galadriel a Númenor, un regno umano della Seconda Era che non è mai stato rappresentato sullo schermo.

Nuove immagini de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere mostrano Galadriel nel regno umano di Númenor, una città mai mostrata prima sullo schermo. La stagione 1 dell’epopea fantasy, composta da otto episodi, debutterà il 2 settembre su Prime Video e la serie è già stata rinnovata per la stagione 2, le cui riprese inizieranno a breve.

La serie è interpretata da Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry e Morfydd Clark, oltre che da un ampio cast d’insieme.

Gli Anelli del Potere si svolge migliaia di anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli e rappresenta la Seconda Era della Terra di Mezzo dell’autore J.R.R. Tolkein, quando gli Anelli del Potere vengono forgiati, il Signore Oscuro Sauron sorge e l’ultima alleanza tra Elfi e Uomini viene spezzata.

La chiave di questi eventi è il regno di Númenor, un’isola regno degli uomini che sprofonda nel mare, simile alla leggenda di Atlantide. Gli Anelli del Potere raffigura Galadriel ed Elrond de Il Signore degli Anelli come elfi più giovani, testimoni di tutta la storia dell’Era grazie alla loro immortalità.

Attraverso Entertainment Weekly, la serie rivela nuove immagini dei membri del cast a Númenor, tra cui la Galadriel della Clark. Un’immagine la mostra a cavallo lungo la costa dell’isola con Elendil (Lloyd Owen), il futuro alto re di Gondor. Un’altra la ritrae dopo una battaglia, ricoperta di sabbia e con lo sguardo perso in lontananza attraverso un nitido filtro rosso.

Non è un segreto che Gli Anelli del Potere sia una delle serie più costose mai prodotte, con la sola stagione 1 costata centinaia di milioni. Questo denaro sembra essere in bella mostra in queste immagini, con lo show de Gli Anelli del Potere che cerca di eguagliare la portata e l’ambizione dell’apprezzata trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Il design immacolato della produzione e i costumi dimostrano che la Terra di Mezzo sarà rappresentata sul piccolo schermo in un modo mai visto prima.

Anche con tutti i soldi del mondo, Gli Anelli del Potere deve ancora dimostrare che vale la pena guardarlo con una storia e dei personaggi all’altezza del design visivo.

Solo il tempo ci dirà se la serie riuscirà a raggiungere questi obiettivi ambiziosi, ma le prime immagini mostrano che sarà una festa per gli occhi, se non altro. Con tutte queste ambizioni, speriamo che questo prequel di LOTR di Amazon non affondi in fondo al mare come ha fatto Númenor.