Bridgerton, Regé Jean-Page è favorevole a un’eventuale sostituzione di Simon Basset

La star di Bridgerton Regé-Jean Page ammette che non gli dispiacerebbe se il suo personaggio, Simon Basset, Duca di Hastings, venisse reinterpretato da un altro attore nelle prossime stagioni.

La serie romantica di Netflix, ambientata nell’Inghilterra dell’epoca Regency, è basata sugli omonimi romanzi di Julia Quinn. La prima stagione, che ha adattato il libro del 2000 “Il duca e io”, ha seguito le imprese bollenti di Daphne (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore dei nove fratelli della famiglia Bridgerton.

La ragazza si innamora dell’affascinante e mascalzone Simon Basset, Duca di Hastings (Page), mentre tenta di fingere una relazione, e naturalmente i due finiscono per sposarsi nel finale della prima stagione di Bridgerton.

Proprio come i romanzi di partenza, ogni stagione di Bridgerton segue un nuovo fratello nelle sue traversie sentimentali, la seconda stagione, che ha debuttato all’inizio di quest’anno, ha seguito il figlio maggiore Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) mentre entrava in un torrido triangolo amoroso con le sorelle Kate (Simone Ashley) ed Edwina Sharma (Charithra Chandran).

Sebbene Daphne continui a essere un personaggio ricorrente nella serie, apparendo nella tenuta dei Bridgerton per offrire una guida romantica, Page non è tornato al ruolo che lo ha reso una star. Simon e Daphne Basset sono ancora felicemente sposati nella storia, ma lei si limita a fare riferimento alla sua vita coniugale fuori dallo schermo con il marito, tenendo Page fuori dallo schermo mentre l’attore si dedica ad altri progetti, come l’imminente film d’azione di Netflix The Gray Man.

Variety ha recentemente avuto l’opportunità di chiacchierare con Page alla prima di The Gray Man, l’attore ha parlato brevemente del suo ruolo in Bridgerton e ha rivelato di essersi allontanato talmente tanto dalla serie che non ha nemmeno guardato la seconda stagione.

Dice di ritenere che l’arco del personaggio di Simon sia completo, quindi non c’è nessun altro posto in cui possa rientrare nello show, al punto che, se dovessero voler cambiare il personaggio solo per permettere ai fan di vedere la coppia felice di tanto in tanto, dice “sono liberi di fare quello che vogliono”.

L’attore ha confessato, “Sono liberi di fare quello che vogliono. Shonda Rhimes e io abbiamo avuto una splendida conversazione alla fine della prima stagione. Eravamo abbastanza soddisfatti di come eravamo riusciti ad atterrare in quella stagione”.

Questa frase è in linea con il motivo per cui l’attore non è tornato nella serie. Parte di ciò che lo ha attirato nel progetto è stato il fatto che l’arco del suo personaggio era limitato a una sola stagione, il che lo ha lasciato libero di perseguire altri progetti piuttosto che essere intrappolato in un contratto che durava anni e anni.

L’astro nascente ha certamente sfruttato anche questa opportunità. Oltre a The Gray Man, Page è impegnato nell’imminente blockbuster del 2023 Dungeons & Dragons.

Sebbene la sua ammissione di non essere dispiaciuto di non fare parte del cast risolva almeno le sue intenzioni riguardo al futuro della serie, è probabile che ciò non accada.

Simon Basset è uno dei motivi per cui i fan hanno amato Bridgerton, quindi la sua sostituzione sarebbe un vero e proprio schiaffo. Se Page deve rimanere fuori dallo schermo, probabilmente è meglio che anche il personaggio rimanga tale.