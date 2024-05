Raimondo Todaro, salta la registrazione di Amici: corsa in ospedale e operazione d’urgenza | Condizioni di salute disperate

È stato necessario interrompere e saltare la registrazione di Amici, Raimondo Todaro è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e operato.

La passione per la danza ti porta a raggiungere spettacoli successi e a calcare i migliori palchi, anche internazionali, ma per poter raggiungere tale obiettivo bisogna fare moltissimi sacrifici e Raimondo Todaro sa bene cosa significa. Il maestro di ballo al Serale di Amici sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 4 maggio.

Per l’occasione, ci sono pochi dubbi che Todaro non parli del suo lavoro da coach ad Amici, della sua squadra e del tremendo incidente che l’ha costretto addirittura a fermare le registrazioni del talent show. Oramai il Serale di Amici 2024 è agli sgoccioli dal momento che la finale andrà in onda sabato 18 maggio e la squadra di Raimondo Todaro è praticamente ridotta all’osso.

Infatti, se all’inizio la squadra di Todaro e di Anna Pettinelli era formata da cinque membri (Ayle, Lil Jolie, Martina Giovannini e Giovanni Tesse) adesso può soltanto contare sul talento canoro della Giovannini. Insomma, una squadra decimata che fa affidamento soltanto sul canto di Martina e sui guanti di sfida che i coach lanciano ai loro avversari.

Purtroppo, però, non sempre il percorso sia lavorativo che di vita fila liscio come l’olio e Todaro ha provato sulla sua pelle il terrore di essere ricoverato urgentemente in ospedale per un problema di salute davvero molto grave al quale, troppo spesso, non c’è rimedio. L’esperienza tremenda ha aperto una voragine di dolore e paura nell’animo di Raimondo che si è visto portare in sala operatoria con estrema urgenza.

L’intervento drastico

Todaro è diventato coach nel talent show condotto da Maria De Filippi nel 2021 ma il suo esordio non è stato di certo come ci si aspettava. Infatti, proprio durante le riprese di una puntata dello show di quell’anno, la vita di Raimondo ha subito un arresto improvviso a causa di una telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere.

A seguito di un intervento di appendicite, il maestro di ballo si è sottoposto a diversi controlli perché anche parte del suo intestino era stato compresso. Facendo numerosi controlli, Todaro ha scoperto di avere due tumori maligni all’intestino proprio mentre stava registrando le puntate di Amici. Così si è visto costretto a tirare il freno a meno della sua vita per andare a farsi operare con urgenza.

La prevenzione è tutto

Fortunatamente l’intervento è andato bene e i medici sono stati in grado di rimuovere entrambi i tumori maligni dall’intestino di Raimondo Todaro. Lui stesso, in una vecchia intervista a Verissimo, aveva dichiarato che il cancro scoperto gli aveva completamente stravolto la vita e i piani lavorativi ma che lo stesso lavoro lo aveva aiutato nella guarigione. Inoltre, i controlli fatti dopo l’intervento per rimuovere l’appendicite gli avevano permesso di scoprire per tempo la presenza dei due tumori maligni.

Raimondo Todaro ha svelato che si recava a lavoro anche il giorno dopo aver subito un’operazione e senza nemmeno farsi vedere star male o parlarne perché non voleva essere trattato in modo diverso. Nel privato, il coach di ballo ha sempre avuto accanto sua moglie, Francesca Tocca, sposata nel 2014 e la loro figlia Jasmine, nata nel 2013.