“Ti sc*pi mia moglie”, Fedez in preda alla rabbia: lo sentono tutti ma lui se ne frega | Mette in mezzo anche i figli

Fedez perde la testa e lo sentono tutti, “Ti sc*pi mia moglie e…”, non gli interessa che lo sentano tutti è troppo arrabbiato.

La tempesta dei Ferragnez non si è ancora calmata: qualsiasi cosa facciano i due, ormai tutti sono interessati a conoscerne le ragioni e capire se dietro le loro azioni ci sia una frecciatina verso l’ex partner.

La situazione è tutt’altro che semplice ed è facile perdere le staffe, soprattutto se si vengono a scoprire cose che prima erano rimaste segrete. Proprio Fedez è stato “vittima” della sua stessa rabbia e ha accusato pesantemente un’altra persona.

Davanti a tutti lo ha accusato di essere andato a letto con sua moglie, in questo modo apparentemente accusando i due di aver agito dietro le sue spalle, e ha addirittura messo in mezzo i figli, senza fregarsene del fatto che tutti lo hanno sentito.

I fan del rapper sono rimasti a bocca aperta di fronte a questo episodio e ancora non riescono ad accettare come sono andate le cose. La rabbia ha preso il sopravvento sulla ragione e ora non sarà semplice sistemare le cose.

Una rottura difficile

I Ferragnez hanno provato in tutti i modi a riparare la loro relazione, ma gli eventi li hanno progressivamente allontanati e, complici anche visioni diverse dei due, la coppia alla fine ha dovuto scegliere la strada più dolorosa ma inevitabile. In questi giorni Chiara Ferragni è in California, a Los Angeles, mentre Fedez è rimasto a Milano coi figli e fare il bravo papà, accompagnandoli a scuola e, come ha mostrato nelle storie, a farli stare un po’ con sé nella sua nuova casa.

Il rapper dopo la rottura non ha detto addio al divertimento e si è mostrato poche settimane fa al Coachella, mentre abbracciava e salutava vecchi amici. Il suo stile di vita appare molto diverso rispetto a quando stava con Chiara, ma ci sono ancora dei segreti che lo turbano e che stanno emergendo proprio ora. In un’audio piuttosto aggressivo il rapper se la prende con una persona, accusando lei e sua moglie di essere andati a letto insieme.

Fedez però stai calmo pic.twitter.com/DTgngkkike — Favorisca i documenti grazie (@assessorito) February 27, 2024

Fedez esplode

In un audio condiviso su Twitter qualche mese fa, Fedez si rivolge a un hater che si era vantato di essere andato a letto con Chiara Ferragni dicendogli di presentarsi di persona a Milano per “parlare” faccia a faccia della questione. Probabilmente si stava rivolgendo a un hater che in più di un’occasione ha voluto dare fastidio al rapper con parole molto pesanti, visto che nell’audio Fedez parla addirittura del fatto che questa persona sostiene che i figli dei Ferragnez lo chiamino “papà”.

Vessato dall’hater, Fedez alla fine è scoppiato e gli ha intimato di vedersi il prima possibile per confrontarsi e chiudere definitivamente l’argomento. Purtroppo non è assolutamente un buon momento per il rapper e queste continue prese in giro lo hanno portato all’esasperazione in più occasioni, tanto da farlo scoppiare.