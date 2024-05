Ferragnez, “Mi manchi…” Fedez non si trattiene e lo dice davanti a tutti: riavvicinamento dopo la tempesta | La verità sul divorzio

Tra i Ferragnez qualcosa si sta muovendo, le carte del divorzio non sono state depositate, Fedez si sbilancia e lo dice davanti a tutti. Cosa sta succedendo…

Aria di novità nella tempesta Ferragnez? Se da una parte i due coniugi continuano a essere silenziosi sui social, dall’altra arrivano segnali contrastanti che alimentano il mistero sulla loro relazione.

L’ultima indiscrezione arriva da Fedez, che avrebbe rilasciato una dichiarazione inaspettata che fa tremare i fan. Cosa ha detto Fedez? Il rapper avrebbe aperto il cuore confessando un momento delicato che sta attraversando. Un periodo di riflessione che lo ha portato a fare una valutazione importante sulla sua vita privata.

Intanto, la situazione sul fronte legale rimane invariata. Le carte del divorzio, di cui si vociferava da settimane, non sono ancora state depositate in tribunale. Un ritardo che alimenta i dubbi e le domande dei fan, sempre più curiosi di conoscere la verità sul futuro della coppia.

Nonostante il silenzio ufficiale, sui social non mancano i segnali contrastanti. Da un lato, l’unfollow reciproco su Instagram fa presagire una rottura definitiva. Dall’altro, alcuni gesti di affetto reciproco, come la foto di Leone che Fedez ha pubblicato tra le sue storie, lasciano aperta una porta alla speranza.

Fedez si commuove per Paloma: “Mi manchi”

Fedez, il celebre rapper italiano, ha recentemente suscitato tenerezza e preoccupazione tra i suoi fan con un post commovente sui social media. Dopo aver adottato Paloma, una vivace cucciola di golden retriever insieme alla sua ex-moglie Chiara Ferragni qualche tempo fa, sembrava che la piccola fosse scomparsa dalla vita pubblica del rapper.

Tuttavia, in un recente selfie con Paloma, Fedez ha espresso apertamente la sua mancanza per la tenera cagnolina. L’affetto che il rapper nutre per Paloma è evidente, alimentando le speculazioni sul suo attuale luogo di residenza.

La dolce storia tra Fedez e Paloma

Paloma, la gioiosa compagna a quattro zampe di Fedez, ha conquistato il cuore dell’artista sin dai primi istanti in cui ha varcato la soglia della loro casa milanese. La sua energia travolgente e il suo entusiasmo hanno portato gioia e sorrisi in quella che ora è diventata una famiglia separata.

Nonostante la rottura con Chiara Ferragni, Fedez sembra ancora legato al ricordo di Paloma, come dimostra il recente post sui social in cui esprime la sua mancanza per la dolce cagnolina. Mentre la sua presenza potrebbe non essere più così visibile sulle piattaforme digitali, i fan possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che Paloma sta bene, affidata alle cure amorevoli dei parenti della famiglia Ferragni.