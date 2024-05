Cicogna in arrivo, il grandissimo musicista diventa papà: salta fuori anche il nome | Ma la mamma chi è?

Una nuova benedizione in arrivo: l’espansione della famiglia Meta-Sturdà

Ermal Meta, noto cantante e ex vincitore del Festival di Sanremo, ha recentemente condiviso una dolce notizia sui social. Attraverso un post su Instagram, Meta ha annunciato la gravidanza della sua compagna, Chiara Sturdà. Nella pubblicazione, accompagnata da un tenero maglioncino da neonata, Meta ha espresso gioia e attesa per l’arrivo imminente della piccola.

“Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta […] Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”, ha scritto Meta, rivelando anche il nome che la coppia ha scelto per la bambina: Fortuna. L’arrivo della neonata è previsto per il mese di luglio, portando con sé un’ondata di gioia e felicità per la coppia e i loro familiari.

Chiara Sturdà: dietro la riservatezza, una donna poliedrica e determinata

Chiara Sturdà, milanese di 34 anni, è una figura poliedrica nel mondo del lavoro. Con una carriera consolidata come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici, Sturdà ha dimostrato competenza e determinazione nel suo settore. Il suo percorso professionale ha incluso anche un’esperienza come commentatrice sportiva a Bergamo Tv nel 2018, seguita da un workshop in giornalismo sportivo presso SportItalia.

Nonostante la sua presenza nel mondo del lavoro e la relazione con Ermal Meta, Sturdà è nota per la sua riservatezza. In un’intervista, Meta ha condiviso il fatto che non pensa al matrimonio, nonostante l’amore che prova per la sua compagna. Queste parole riflettono la natura discreta della coppia, che preferisce mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, concentrandosi invece sulle loro carriere e sulle gioie della vita familiare in arrivo.