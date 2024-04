Flavio Briatore, il figlio Nathan in lacrime: “Pregate per…” | Situazione precipitata in poche ore

Solo pochi giorni fa Flavio Briatore è stato operato d’urgenza per un tumore al cuore, la situazione è precipitata il figlio in lacrime.

La notizia sul tumore di Flavio Briatore ha spaventato e gettato nello sconforto tutti. Il manager ha rivelato di aver scoperto il tumore a inizio marzo e di essersi operato il 19.

L’imprenditore ha rivelato tutta la situazione al pubblico soltanto dopo che era tutto accaduto, anche per non far preoccupare i suoi fan e i conoscenti, ma non è stato semplice superare il dramma.

Adesso emergono delle novità che stanno facendo gelare il sangue di fan del manager. Il figlio Nathan Falco è finito in lacrime per la pesantezza della situazione, inconsolabile.

Tutti si stanno chiedendo come stia Briatore ora che il peggio dovrebbe essere passato, ma non immaginano cosa scopriranno dopo gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute.

La scoperta del tumore

Come spesso accade, il tumore è stato scoperto durante un controllo di routine. Briatore si era recato al San Raffele per un check-up e in quel momento i medici gli hanno diagnosticato il tumore benigno al cuore. Operato d’urgenza, l’imprenditore è rimasto 10 giorni nella clinica seguito dall’equipe che ha monitorato i suoi progressi.

Non è la prima volta che il manager scopre un tumore durante un controllo di routine: nel 2006 si era ritrovato con un cancro ai reni e si era sottoposto a un’operazione d’urgenza. Ma adesso come procede la guarigione? Ecco cosa sta accadendo a Briatore dopo il ritorno a casa e il recupero post operatorio. Il figlio Nathan è in lacrime ed è inconsolabile.

Paura per Flavio Briatore

L’intero mondo dello spettacolo ha sperato per il meglio e alla fine Flavio Briatore si è ripreso al meglio dall’operazione. L’imprenditore ha ringraziato amici e fan per tutti i messaggi di affetto che ha ricevuto negli ultimi giorni, spiegando di essere stato sommerso dall’amore di chi aveva intorno. Briatore ha ricordato l’importanza di fare prevenzione e ha aggiunto anche che, a detta sua, anche pregare ogni tanto non fa male per avere più speranza.

A commuovere è stato anche il racconto sul figlio Nathan: il ragazzo gli è stato sempre vicino e, dopo l’operazione, è scoppiato in lacrime, emozionandosi di fronte al padre di nuovo in piedi. Anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci è rimasta vicina all’imprenditore giorno e notte, assicurandosi che stesse bene fino al suo ritorno a casa. Tanti i personaggi famosi che sono andati a trovare Briatore e gli hanno dimostrato il loro affetto. Finalmente la famiglia può tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo terribile.