Mauro Corona, “L’ha mandata in coma…”: quello che è successo è inquetante | Inaccettabile violenza

Mauro Corona è molto più di un semplice alpinista o scultore; è un uomo che incarna molte sfaccettature della vita, un individuo che ha saputo trasformare le sue esperienze e la sua arte in una testimonianza di forza e resilienza. Nato nel 1950 a Caoria, in Trentino, ha trascorso gran parte della sua vita immerso tra le vette delle montagne e tra i blocchi di legno, dando forma alla sua visione del mondo.

La sua fama non si limita al mondo dell’alpinismo e della scultura, ma si estende anche al mondo dei media, dove è diventato un ospite speciale di programmi televisivi come quello condotto da Bianca Berlinguer, che ha visto in lui un narratore appassionato delle proprie avventure e dei propri pensieri.

Un momento peculiare nella sua carriera mediatica è stato quando recentemente è stato invitato per la prima volta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Questo evento ha sorpreso molti, considerando che Corona è noto per essere un individuo anticonvenzionale e anarchico. Tuttavia, ciò che ha stupito ancora di più è stato il suo racconto schietto e senza filtri sulla sua vita. Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato, svelando aspetti della sua esistenza che molti non conoscevano. Sofferenza e violenza: questi i temi affrontati dall’alpinista con un’intervista che lascia senza fiato ed inquieta il pubblico.

La “furia” paterna

Quello che è emerso durante l’intervista è stato davvero sconvolgente, un racconto di violenza domestica che ha scosso profondamente gli spettatori. Mauro Corona ha raccontato di come suo padre abbia picchiato ripetutamente sua madre, arrivando addirittura a mandarla in coma più volte. Questa brutta storia ha messo in luce la terribile “furia genitoriale” che ha segnato la sua infanzia e la sua famiglia.

Mauro stesso ha subito le angherie del padre, portando dentro di sé i traumi di quegli anni fino ad oggi. Questi episodi hanno contribuito a plasmare la sua personalità e hanno influito sulla sua visione del mondo. Nonostante gli ostacoli incontrati, Corona è riuscito a trasformare il dolore in arte, dimostrando una forza interiore straordinaria.

La malattia delle sue figlie

Un momento molto toccante durante l’intervista è stato quando ha parlato della malattia delle sue due figlie, in particolare di Marianna, che è stata ospite con lui a Verissimo. Sebbene Marianna sia guarita, il ricordo di quei momenti difficili continua a segnare profondamente Mauro. Per lui, la vita dopo il dolore è stata segnata anche dalla gioia della paternità, ma ha anche portato con sé il peso di quelle esperienze difficili.

Mauro Corona è molto più di un semplice personaggio pubblico; è un uomo che ha vissuto molte vite in una sola: la sua storia, sia sulle vette delle montagne che nei recessi della sua anima, continua ad ispirare e a commuovere chiunque incontri il suo cammino.