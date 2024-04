Fedez inchiodato dal collega, “Questa c**zo di p…”: le azioni hanno una conseguenza | Ecco cos’ha fatto

Fedez è al centro del dibattito pubblico dopo l’intervista a Belve e anche un suo collega non manca di lanciare una frecciatina.

Federico Leonardo Lucia, meglio noto come Fedez, è pane quotidiano per i mass media che non mollano la presa su di lui e su tutte le persone che lo circondano. Da dicembre scorso, ovvero da quando Chiara Ferragni è stata protagonista del Pandoro Gate, la vita di Fedez è stata stravolta e tra cambi di residenze ed abitudini adesso il rapper ha deciso di raccontarsi.

Infatti, a Belve Francesca Fagnani ha estrapolato al cantante ogni tipo di informazione possibile riguardante il suo privato. Inoltre, mentre stava parlando di un argomento specifico, il rapper ha fatto qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato facesse. Pare proprio che il suo tallone d’Achille sia ancora la Ferragni e il nervo scoperto lo ha fatto reagire in questo modo.

Nello specifico, Fedez si è commosso mentre parlava della sua ex moglie e dei loro due figli sottolineando anche come lui non l’abbia mai tradita. Questa affermazione è servita come smentita dato che alcune indiscrezioni sostenenvano il contrario. Inoltre, sappiamo anche che il rapper ha trascorso le vacanze pasquali con i suoi figli e i suoi genitori a Miami ma alla Fagnani ha raccontato di come sta vivendo questa sua nuova vita da single.

Oltre al privato, però, si è toccata anche un’altra corda abbastanza dolorosa che implica il mondo lavorativo. Si tratta del fatto che Fedez sta subendo le conseguenze della litigata fatta con Luis Sal al quale ha dovuto lasciare la conduzione del podcast che era nato da entrambi, ovvero Muschio Selvaggio.

Beccato dal collega

Sembra proprio che questo sia un periodo abbastanza nero per Fedez e che non solo deve fare i conti con la propria vita privata e con la separazione che lo obbliga a godersi i figli da solo, ma anche l’aver lasciato il podcast in mano al suo ormai ex amico per una lite di qualche tempo fa. Tuttavia, un altro collega del rapper l’avrebbe messo sulla graticola.

Tra le tante cose dette da Fedez pare proprio che qualcuno non abbia per nulla apprezzato uno dei suoi ultimi gesti compiuti riguardanti la sua vita privata. Sappiamo bene quanto l’artista ami condividere con i propri fan ogni novità che lo riguarda ma questa volta, per qualcuno, ha davvero esagerato.

“Questa c**zo di p…”

Il mondo della musica si divide tra artisti di ieri e artisti di oggi e tra loro ci sono molte differenze che riguardano la maniera di vedere le cose e gestire la propria vita. C’è chi è molto geloso della sua privacy e chi, invece, l’ha sempre messa in mostra. I due esempi di questi antipodi sono Biagio Antonacci e Fedez e il primo avrebbe criticato in modo velato il secondo per un suo gesto. In una lunga intervista a Repubblica, Biagio Antonacci ha parlato del suo periodo di assenza dal palco e delle sue origini. L’artista proviene dalla periferia di Milano, Rozzano, un ambiente davvero duro dove nascere e crescere ma Antonacci ha capito che non c’è nulla di cui vergognarsi se si proviene dalla periferia.

Il cantante ha ammesso che: “Questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato” e ha rivelato che lui non sarebbe mai entrato a Rozzano su una Porsche o con un Rolex al polso. Con questa frase molti fan di Fedez hanno pensato che Antonacci si riferisse proprio a lui e al fatto di essere ripartito da Rozzano dopo la separazione da Chiara Ferragni e di averlo fatto in grande stile come solo lui sa fare. Non a caso il rapper si è da poco regalato un’auto che non passa inosservata: una Ferrari Roma Spider.