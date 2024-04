Bianca Guaccero, si lascia scappare l’indiscrezione su De Martino “Su Instagram…” | Le chat segrete

Bianca Guaccero si lascia scappare l’indiscrezione che svela tutto sul flirt con Stefano De Martino. Le chat segrete…

Attrice e conduttrice televisiva, Bianca Guaccero è nota ed apprezzata dal pubblico italiano per la sua spontaneità, per il suo talento e per la capacità di mettere sempre a loro agio i vari ospiti delle sue trasmissioni e il pubblico presente sia in studio che a casa. Di recente, la Guaccero è tornata nell’occhio del ciclone dei mass media per via di alcune indiscrezioni riguardanti la sua vita privata.

In particolare, tra gli utenti del web c’è chi continua ad asserire che la conduttrice pugliese abbia una relazione sentimentale segreta con un altrettanto noto ed apprezzato presentatore televisivo. Dal momento che Bianca Guaccero è molto sincera e spontanea (forse anche troppo) ha rivelato dettagli inediti riguardanti la verità su queste ultime indiscrezioni del suo privato.

Il diretto interessato di questa presunta accoppiata sarebbe l’ex ballerino Stefano De Martino che, inoltre, ha anche invitato la Guaccero a prendere parte alla seconda puntata di Stasera tutto è possibile andata in onda lo scorso lunedì 8 aprile su Rai 2. Questo invito potrebbe sottolineare il rapporto che c’è tra i due e fa pensare che ci potrebbe essere qualcosa di veritiero.

Prima di andare come concorrente a STEP, la Guaccero è stata ospite in un altro programma di Rai 2 condotto da Monica Setta, ovvero Storie di donne al bivio. Durante la lunga chiacchierata, Bianca ha raccontato della sua vita sia professionale che privata sottolineando come ha trascorso un periodo nero a causa della malattia del padre che temeva di perdere.

Bianca Guaccero si sbottona

Dopo aver svelato uno dei momenti più bui della sua vita, la Guaccero ha anche parlato della sua carriera e dei colleghi che la circondano, andando a toccare l’argomento protagonista di questo ultimo periodo che riguarda lei e De Martino. Infatti, secondo alcuni la conduttrice avrebbe un flirt con l’ex marito di Belen Rodriguez.

Fino ad ora non ci sono mai state conferme o smentite riguardo questa storia ma proprio durante l’intervista con la Setta Bianca si è messa a nudo e ha svelato la verità riguardante lei e Stefano De Martino. La rivelazione ha lasciato la conduttrice e i presenti senza parole perché nessuno si sarebbe mai immaginato una simile risposta.

La verità sul presunto flirt

A Storie di donne al bivio, l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero ha finalmente svelato la verità riguardo lei e un suo presunto flirt con Stefano De Martino. Il flirt è stato ampiamente smentito e la Guaccero ha affermato di essere solo una grande amica di De Martino: “ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”. Quindi il rapporto di amicizia si potrebbe anche leggere nella loro chat privata di Instagram ma di certo non c’è praticamente nulla di compromettente.

Con queste parole Bianca Guaccero ha finalmente chiarito il suo rapporto con Stefano De Martino, evidenziando come i due siano soltanto buoni amici. La conduttrice ha avuto diverse storie sentimentali e la più significativa è stata quella con il regista Dario Acocella, con il quale è stata sposata per quattro anni avendo insieme anche una figlia, Alice.