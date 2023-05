News Bianca Guaccero: dopo anni esce la verità sul terribile tradimento | INEDITO Di Didi Kera - 10

La ben nota conduttrice pugliese si è sbottonata, svelando dettagli scottanti e privati della sua vita privata. Scopriamoli.

Bianca Guaccero è una delle conduttrici ed attrici italiane più amate e seguite dal pubblico del Bel Paese. La donna è nata a Bitonto 42 anni fa e il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando era ancora una tenera bambina.

Infatti, la Guaccero ha partecipato alla sua prima trasmissione televisiva quando aveva appena sei anni, andando sotto i riflettori del programma Lo Zecchino d’Oro, riscuotendo molto successo. Questa sua prima esperienza l’ha portata a prendere parte anche a Miss Bitonto, dove si è fatta subito notare.

Nel 1999, Bianca ha debuttato anche nel grande schermo recitando nel film Terra Bruciata, diretto da Fabio Segatori. Da quel momento in poi, la carriera lavorativa della Guaccero sotto i riflettori inizia a decollare.

Tra il 2006 e il 2010, Bianca ha fatto parte anche del cast della serie televisiva Capri, diretta da Francesca Marra e Dario Acocella. Nel 2008, la Guaccero ha anche co-condotto il Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. Di recente, Bianca ha recitato nel film Fino all’ultimo battito, del 2021, ed ha presentato Detto Fatto su Rai2, nello scorso anno.

Vita privata di Bianca Guaccero

La presentatrice televisiva ha anche una figlia, Alice Acocella, nata il 15 novembre 2014. Il padre della bambina è Dario Acocella, uno dei due registi della serie tv Capri, nella quale ha preso parte anche Bianca.

L’attrice e il regista sono stati sposati per quattro anni, ovvero dal 2013 fino al 2017. Dalla loro unione è nata la primogenita e unica figlia della Guaccero. In questo momento la donna è single ma, come ha rivelato in un suo recente post, si sente una meraviglia.

La rivelazione di Bianca Guaccero

La presentatrice ha postato una sua foto su Instagram, scrivendo: “Ciao sono Bianca, ho 42 anni e di cazzate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto”. poi ha aggiunto: “Ho provato ad essere moglie, sto crescendo nell’essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato”.

Infine, Bianca Guaccero ha così concluso: “Ora sono una mamma single, che lavora in un mondo molto complesso. Ma una donna indipendente. Che non deve cioè dipendere da nessun uomo, in nessun senso. Perché esiste l’indipendenza economica, ma soprattutto quella psicologica. Esiste la paura di stare soli. Ma per fortuna oggi non è più così. […] Quando avremo fatto abbastanza errori per ricordarcelo, allora potremo scegliere ciò che è più giusto per noi […]”.