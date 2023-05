News Vite al limite: il cambiamento davvero drastico per Mike | Ecco com’è diventato Di Luna Vespri - 14

Un cambiamento davvero drastico per Mike, ex paziente del dottor Nowzaradan che ora è irriconoscibile.

Il programma Vite al limite è un grande aiuto per coloro i quali hanno problemi di obesità molto grave, e che si rendono conto di dover porre un cambiamento importante nelle loro vite.

Ed è proprio quello che il dottor Nowzaradan intende fare: dare una possibilità a queste persone per rincominciare una nuova vita condotta in maniera salutare, e che possa offrire speranze di un futuro migliore.

Molti di questi pazienti arrivano a raggiungere questo stato estremamente pericoloso per la loro salute a causa di traumi subiti da molto piccoli o da ragazzini, per cui iniziano a trovare sfogo nel cibo, senza rendersene conto.

Tra questi, ci sono quelli che riescono a farcela proprio grazie alle diete e allo stile di vita imposto dal dottore, e anche se ci vuole molto tempo e tantissimi sacrifici, cambi di abitudini che hanno fatto parte della vita di queste persone da sempre persone, l’obiettivo è assicurato. Ed è quello che è successo a uno degli ex protagonisti del programma Mike Meginness.

Com’è cambiata la vita di Mike Meginness

Mike Meginness ha partecipato al programma Vite al limite durante la decima stagione, quando si trovava in una situazione ormai divenuta insostenibile, con un peso di 338 chili. Per qualunque tipo di sforzo o anche qualcosa di meno faticoso Mike non era in grado di agire in autonomia.

Come per gli altri pazienti il suo problema con il cibo è sorto già da molto piccolo, quando era già in sovrappeso. A scuola veniva deriso per la sua stazza dai compagni di squadra di football, per questo Mike trovava sfogo solo nel cibo.

Il momento della svolta e l’importante decisione di cambiare vita

La borsa di studio che gli era stata concessa per il college grazie al football gli è stata revocata quando a causa di traumi alla testa ha dovuto smettere di giocare. Così ha continuato a crogiolarsi nel cibo. Si è comunque costruito una famiglia, con quattro bambini, ma nel momento in cui Mike non riusciva, a causa del suo peso, neppure a lavorare o ad aiutare in casa, la moglie ha chiesto il divorzio.

È stato questo fattore a scatenare la voglia di riscatto da parte di Mike, che ha deciso di farsi aiutare proprio dal programma. Le cure che ha affrontato lo hanno portato a raggiungere un peso di 230 chili, ideale per impiantare il bypass gastrico. Grazie ai suoi aggiornamenti continui sui social sappiamo che oggi è un uomo diverso, con uno stile di vita decisamente migliore, tra sport e cibo sano. E ha anche avuto modo di riavvicinarsi ai suoi figli.