Vite al Limite, pesava più di 300kg: oggi Brandon è irriconoscibile | FOTO

Uno dei pazienti/concorrenti del reality show ha avuto un radicale cambio di vita, migliorandola notevolmente. Vediamo com’è oggi.

Vite al Limite è un reality show che va in onda da diversi anni su RealTime e che racconta i numerosi ostacoli e le svariate fatiche che i suoi partecipanti devono affrontare per ritrovare una forma fisica adatta a condurre una vita più facile e, soprattutto, più salutare.

Grazie alle cure del Dottor Nowzaradan i pazienti sono stati in grado di perdere peso, ritrovando la gioia di vivere e riscoprendo quelle attività tanto desiderate che prima non potevano neanche immaginare di fare.

Il successo delle cure del medico si ha se il paziente è disposto a collaborare ed a seguire in maniera impeccabile tutti i procedimenti utili per raggiungere l’obiettivo finale. Ci sono stati casi in cui i pazienti baravano, mangiando di nascosto cibi non consentiti o pretendendo di perdere peso senza fare attività fisica.

Come per ogni tipi di dipendenza, tutto parte dalla volontà del paziente stesso: se questo vuole cambiare, allora avrà successo. Com’è capitato per Brandon Scott, uno dei pazienti del reality che ha dato una svolta alla sua vita in maniera ottimale e duratura.

La storia di Brandon Scott

Brandon ha preso parte alla settima edizione di Vite al Limite e quando ha iniziato il suo percorso dimagrante pesava ben 325 kg. Grazie alla sua forza d’animo e all’incredibile volontà di cambiare per il suo bene, Brandon ha perso la bellezza di 150 kg nell’arco di un solo anno. Un successo strabiliante.

Scott è stato aiutato e supportato anche dalla sua ragazza, Taylor, che ha deciso di fare la dieta assieme a lui. Da quel primo traguardo, Brandon non ha più mollato la presa e anche alla fine del programma, ha deciso di continuare con la dieta e l’attività fisica. Brandon è attivo sui social network e posta alcune foto che lo mostrano in gran forma, felice e fiero di sé stesso.

La nuova vita di Brandon Scott

Brandon ha finalmente trovato il coraggio di chiedere a Tylor di sposarlo e i due sono convolati a nozze, iniziando la loro vita matrimoniale a Nashville, nel Tennessee. Oltre a dedicarsi al suo aspetto fisico e alla sua salute, Brandon ha deciso anche di coltivare la sua più grande passione.

Scott, infatti, è sempre stato un appassionato di musica e il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un famoso cantante. Nel mentre, l’ex paziente di Vite al Limite ha composto qualche brano, tra cui Handcuffed to a Demon e I Prayed (The Proposal).