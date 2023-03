Vite al limite: tragedia disumana per James King | La verità sulla sua morte

Rivelati i veri motivi dietro la morte di James King di Vite al limite, uno dei pazienti più famosi del dottor Nowzaradan.

Chi segue Vite al limite avrà sicuramente conosciuto James King e la sua storia. L’uomo è stato uno dei pazienti più difficili del dottor Nowzaradan. I telespettatori si erano subito affezionati a King e hanno sperato fino all’ultimo che riuscisse a riprendere in mano la sua vita e rimettersi in salute. Purtroppo le cose non sono andate come speravano.

Nel programma passano tanti pazienti e altrettante storie; molte di queste sono difficili da mandare giù, perché parlano di violenze, abusi e traumi mai superati. Il cibo in questi casi diventa il modo per esorcizzare il dolore, la valvola di sfogo preferita da queste persone che però poi non riescono più a riprendersi e mettono in serio pericolo la loro salute.

Il dottor Nowzaradan si occupa di rimettere in salute i suoi pazienti, ma non è semplice: oltre a dover cambiare le proprie abitudini alimentari, i pazienti hanno bisogno anche di un supporto psicologico e di accettare che devono essere aiutati. Questa consapevolezza purtroppo non arriva a tutti e spesso, nonostante qualche progresso iniziale, le cose finiscono per peggiorare.

La storia di James King a Vite al limite

James King aveva partecipato all’edizione del 2017 di Vite al limite. Quando era arrivato nel programma, King aveva 46 anni e pesava più di 330kg. Una situazione molto delicata la sua, vista anche l’età non più giovane che lo metteva in serio pericolo di salute. L’uomo si era rivolto al dottor Nowzaradan per perdere peso e rimettersi in forma.

Una scelta coraggiosa che lo aveva premiato: King aveva passato circa un anno nella clinica del medico ed era riuscito a perdere una discreta quantità di peso. Alla fine, però, era tornato alle sue vecchie abitudini e aveva riacquistato peso. Inutili gli sforzi del dottor Nowzaradan: l’uomo non era riuscito a mantenere il nuovo stile di vita ed era stato cacciato dal programma.

Le ragioni della morte

James King è morto nel 2020, tre anni dopo la sua partecipazione al programma. La sua perdita è stata un duro colpo per i telespettatori. L’uomo ha lasciato sua moglie Lisa e quattro figli all’improvviso, e i suoi fan si sono stretti attorno alla famiglia. Un epilogo davvero terribile per un uomo dolce e sensibile. Ma cosa è accaduto?

Purtroppo King soffriva da tempo di cirrosi al fegato acuta e sepsi, condizioni molto importanti che lo hanno portato alla morte. Il suo stile di vita non ha fatto che peggiorare la sua situazione già precaria, giungendo infine all’episodio fatale che lo ha portato via per sempre.