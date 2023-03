Fabrizio Corona sgancia la bomba: “Divorzio” | Lui è convinto

Anche Fabrizio Corona dice la sua sulla vicenda che ha coinvolto la coppia più discussa in Italia.

Fra le molte persone che hanno commentato in queste settimane la presunta crisi matrimoniale fra Chiara Ferragni e Fedez, anche Fabrizio Corona ha detto la sua e addirittura sostiene che Chiara Ferragni e Fedez siano sul punto di divorziare. Come abbiamo potuto leggere più volte in queste settimane le ipotesi sull’assenza social di Fedez erano svariate e la probabilità che la sua “scomparsa” fosse legata al bacio con Rosa Chemical era molto alta.

Dopo poco più di due settimane è poi arrivata la verità, un’unica foto che smentiva tutte le teorie sulla crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez, nella quale si vedevano le mani dei due intrecciate con sopra l’emoji di un cuore. Tale scatto, condiviso da Chiara ha messo a tacere ogni teoria. Ma un dato di fatto è che Fedez nel frattempo continuava ad essere “assente” sui suoi canali e su quelli della moglie, non presenziando neppure alle diverse ospitate televisive per promuovere la terza stagione di Lol.

Infine Fedez in una serie di stories su Instagram ha spiegato cosa gli stava succedendo, soprattutto dopo l’episodio di balbuzie e spasmi che lo ha colpito in alcuni momenti pubblici. Ha raccontato di aver avuto un effetto rebound in seguito a uso di uno psicofarmaco che usava e che ha dovuto interrompere drasticamente. Come ha detto, gli psicofarmaci gli sono serviti per affrontare la sua condizione di un anno fa quando si è dovuto curare il cancro al pancreas. In queste storie ha però ammesso di trascurare l’aspetto psicologico e di necessitare di terapia e che non avrebbe dovuto affidarsi solo agli psicofarmaci.

La serie Ferragnez è stata sospesa

Se nel frattempo Fedez tranquillizzava i fan sulle sue condizioni di salute dall’altra parte a fare ipotesi, o per meglio dire affermazioni su questa vicenda e parlando addirittura di divorzio c’era Fabrizio Corona. Le dichiarazioni del re dei paparazzi sono state fatte sul canale telegram. Qui Corona ha alimentato il fuoco del gossip parlando di una “situazione al limite” e dicendo che la seconda stagione di Ferragnez sarebbe stata interrotta a causa di questa “crisi”.

Ma se l’interruzione della serie è reale le motivazioni, in realtà rientrano in tutto il discorso fatto da Fedez pochi giorni fa sul fatto che questo periodo per lui di ripresa in cui non si sente al top della forma non gli consente di portare avanti serenamente alcuni progetti di lavoro. In questi progetti rientra naturalmente The Ferragnez che slitterebbe a settembre.

La teoria di Corona

Fabrizio Corona ha detto: “Rischia di sfumare tutto…” e si riferiva non solo alla serie Prime ma anche alla situazione di coppia dei Ferragnez e addirittura lui ha parlato di “divorzio” come sempre con la solita sicurezza che lo contraddistingue. Delle condizioni di Fedez aveva detto: “In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Come ci è stato però spiegato dal diretto interessato non si trattava affatto di pressioni sentimentali ma di problemi legati alla salute e alle cure che ha seguito in questi mesi, provando a risollevarsi dalla brutta esperienza dello scorso anno. Corona invece sosteneva quanto segue: “Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez che, da una parte, deve fronteggiare la situazione familiare e, dall’altra, ha la pressione degli impegni lavorativi”. Per Corona c’è ben altro dietro la storia che c’è stata raccontata dai diretti interessati, è difficile capire come mai abbia queste convinzioni. Ovviamente ora che ci sono state delle spiegazioni ufficiali non ci sarebbe più motivo di pensarla diversamente da quanto dichiarato dai diretti interessati, anche perché gradualmente Fedez ha ripreso la sua attività pubblica.