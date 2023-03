Vi ricordare Fiorella Pierobon, annunciatrice tv? Meritava una fine migliore | FOTO

L’ex signorina buonasera è scomparsa dalla televisione da ormai vent’anni, ma oggi che cosa fa? Scopriamolo.

La televisione è sempre stata un elemento di unione per tutte le famiglie italiane e non: i primi tempi non tutti se la potevano permettere e così le persone si riunivano nei bar dove era presente il piccolo schermo per passare del tempo in compagnia, imparando a conoscere i futuri volti noti della tv.

La tv ha accompagnato moltissime generazioni durante la loro vita e molto spesso gli italiani si sono anche affezionati ai personaggi televisivi, considerandoli parte integrante delle loro vite e famiglie. Ad esempio, le annunciatrici tv sono state figure molto importanti nei primi anni di vita della tv.

Tuttavia, il ruolo di signorina buonasera è scomparso da diverso tempo ormai, dal momento che possiamo scoprire che cosa ci sarà in tv semplicemente cercando in rete. Ma i nostalgici ne ricorderanno qualcuna come, ad esempio, Fiorella Pierobon. Quest’ultima è sparita dal piccolo schermo vent’anni fa e oggi che fine ha fatto?

La vita professionale di Fiorella Pierobon

La Pierobon è classe 1960 e il suo esordio è avvenuto nel 1977, quando la giovanissima Fiorella ha presentato Tutto uncinetto, trasmissione che andava in onda su Telealtomilanese. Dal 1980 Fiorella ha cominciato la sua carriera da annunciatrice televisiva. All’inizio la Pierobon lavorava per una piccola emittente privata, poi si è trasferita su Italia1.

Nel 1894 Fiorella ha cambiato ed è passata a Canale5, ricoprendo il ruolo di annunciatrice ufficiale fino al 2003. Malgrado il successo del suo lavoro e dopo vent’anni di carriera, la Pierobon ha deciso, proprio nel 2003, di dare le sue dimissioni dal ruolo di annunciatrice. Nel 1991, Fiorella ha pubblicato il suo primo album L’affascinante gioco della seduzione.

Che cosa fa oggi Fiorella Pierobon

Dopo aver abbandonato il piccolo schermo, essersi cimentata nel mondo della musica e in quello del grande schermo (nel 1989 ha recitato nella serie tv Don Tonino e nel 1993 ha preso parte al cast del film Ci hai rotto papà) dal 2003 in poi la Pierobon si è dedicata ad una delle sue più grandi passioni.

Si tratta dell’arte e della pittura. Quando ha deciso di lasciare l’incarico di signorina buonasera, Fiorella ha avuto molto tempo libero da dedicare alla sua passione per la pittura. Infatti, nel 2007 la Pierobon ha inaugurato il suo atelier-galleria a Parigi e, avendo realizzato ben 400 opere in totale, l’ex annunciatrice professionista Fiorella Pierobon le ha esposte in giro per il mondo. In Italia il mondo dello spettacolo si è un po’ dimenticato di lei che per anni ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, forse meritava una fine migliore e più riconoscimento per il suo lodevole servizio.