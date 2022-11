Dalle stelle alle stalle? Ecco come si è ridotta Fiorella Pierobon, famosissima annunciatrice TV. Fuori dai giochi

Fiorella Pierobon, una delle più famose annunciatrici della tv italiana, è finita a fare tutt’altro. In molti si chiedono che fine abbia fatto e come mai sia scomparsa dalla tv italiana, ma quasi nessuno sa che la sua vita è cambiata totalmente. La donna si è ridotta a fare tutt’altro.

Venti anni in televisione e all’improvviso la sparizione: Fiorella Pierobon è un volto che gli italiani non si dimenticheranno facilmente. Eppure da un momento all’altro è scomparsa e nessuno ha avuto più notizie. Purtroppo la carriera dell’annunciatrice si è interrotta e ora si occupa di cose molto diverse dal suo percorso originario.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando era ancora adolescente: da giovanissima ha condotto Tutto uncinetto su Telealtomilanese, una rete locale di Milano. Da quel momento in poi molte altre emittenti hanno voluto lavorare con lei e ben presto la ragazza si è fatta un nome. Nel 1981 è riuscita a sbarcare su Italia 1 insieme a Gabriella Golia, e a quel punto la sua carriera non si è più arrestata.

Solo un anno dopo è stata notata da Mike Bongiorno che l’ha voluta con lui in programmi come QuizBis e Superflash. Dopodiché ha cominciato la sua carriera da annunciatrice, diventando presenza fissa nelle case degli italiani, dove è rimasta per ben 20 anni.

Fiorella Pierobon: la vita dopo la scomparsa

Il suo successo su Canale 5 arriva prima del suo nome. Il pubblico si ricorderà per sempre il suo volto e l’impeccabilità con cui annunciava la programmazione della rete televisiva. La Pierobon è stato uno di quei volti famigliari che ci non dimenticheremo.

Oggi l’annunciatrice ha messo da parte la sua carriera televisiva e ha deciso di seguire le sua più grande passione: quella per l’arte. La donna ama molto dipingere e nel 2007 ha anche aperto una galleria tutta sua in Francia. Adesso gira il mondo facendo conoscere le sue opere: pensate che ha prodotto più di 400 quadri.

Le sue opere sono state esposte in tantissime gallerie in tutto il mondo ma anche in molti musei, come quello d’Arte Contemporanea a Lucca e al Dino Zoli Di Forlì. Fiorella ha dimostrato di essere una persona con un enorme talento e con tante doti diverse. Dopo il successo in televisione è riuscita a raggiungere la fama anche come pittrice.

Negli ultimi anni ha fatto qualche apparizione in tv, sempre su Mediaset, come ospite di alcuni programmi: tutti hanno nostalgia di lei e sono curiosi di conoscere la sua vita dopo la televisione. La Pierobon può vantare una carriera davvero soddisfacente, in entrambi gli ambiti.