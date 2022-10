GF VIP 7, è finita: la trasmissione cancellata da Mediaset, Signorini è senza parole

Il GF Vip cancellato dal palinsesto Mediaset: è questa l’ultima notizia sulle sorti della trasmissione. Dopo i diversi episodi che hanno fatto discutere, il reality potrebbe essere cancellato dalla rete. Ecco cosa c’è in ballo.

Tempi duri per il GF VIP: il programma è a rischio cancellazione. Sin da quando è iniziata, la trasmissione di Alfonso Signorini ha fatto discutere per via dei comportamenti di alcuni concorrenti. Quest’anno i VIP ne hanno combinate delle belle. Ma cosa rischia davvero il reality?

I fan si sono allarmati dopo aver saputo che la trasmissione potrebbe subire dei grossi cambiamenti e si stanno chiedendo cosa succederà. Davvero non potranno più seguire i concorrenti dentro la casa? Dopo diverse settimane di dirette sarebbe davvero strano cancellare una trasmissione che porta così tanti ascolti a Mediaset.

Soprattutto dopo i diversi casi esplosi negli ultimi mesi all’interno di quelle mura. Quest’anno più di altri anni si stanno verificando situazioni difficili da gestire e i telespettatori sono molto interessati a scoprire come evolveranno le dinamiche tra i concorrenti.

A gestire il tutto c’è sempre lui: Alfonso Signorini, che si deve occupare di calmare gli animi e trovare il modo giusto per non far scoppiare un putiferio. Una responsabilità non da poco!

GF VIP 7 a rischio, ecco cosa accadrà

Quest’anno il GF VIP 7 è stato al centro di diverse questioni e, chissà, forse ne emergeranno altre. Primo fra tutti c’è stato il caso Bellavia che ha sconvolto l’opinione pubblica. Gli occhi sono puntati poi su Pamela Prati per il caso Mark Caltagirone e su Antonino Spinalbese per la sua relazione finita con Belen Rodriguez.

Ora sembra però che il reality possa venire cancellato dalla Mediaset. Quest’anno il Grande Fratello VIP offre ai telespettatori non uno, ma ben due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì. L’emittente televisiva starebbe pensando di eliminare una di queste due puntate.

Il motivo non sono le questioni che hanno fatto tanto discutere, né per gli ascolti bassi: i telespettatori che seguono la trasmissione sono davvero tanti. La vera ragione dietro questa scelta sono i mondiali di calcio in Qatar che inizieranno a breve: la Mediaset sta pensando di ridurre il GF VIP a un solo appuntamento a settimana per lasciare spazio alle partite.

La notizia non è ancora confermata ma diverse fonti hanno parlato di questa opzione. Se la scelta venisse confermata, il reality andrebbe in onda solo di lunedì, lasciando spazio alle dirette dal Qatar il giovedì. I telespettatori possono stare tranquilli: il GF VIP sopravvivrà, anche se con una programmazione ridotta.