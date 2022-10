Ambra Angiolini svuota il sacco: “Un anno di terapia dopo Allegri”. | Confessione da lacrime

L’attrice fa una confessione velenosa sulla sua relazione con Massimiliano Allegri, la prima dopo la separazione. Ambra Angiolini lancia una frecciatina al suo celebre ex ed è subito polemica. Vediamo la storia più da vicino.

Ambra Angiolini è un volto molto noto della televisione e del cinema italiano. La sua carriera è iniziata con il programma cult Non è La Rai e proprio qui è diventata un vero e proprio personaggio. Dopo la sua avventura con Boncompagni la Angiolini decide di ritirarsi per poter studiare recitazione e teatro per poi ritornare più carica di prima.

Con Saturno Contro Ambra debutta al cinema e intraprende un percorso lavorativo incredibile che l’ha portata ad essere una delle attrici più importanti e ricercate del grande e picco schermo nostrano. La Angiolini attualmente sta affrontando una nuovissima sfida. È, infatti, la nuova giudice di X factor, talent show famosissimo in onda su Sky.

E’ proprio qui che è accaduto qualcosa di inaspettato che ha coinvolto anche il suo famoso ex, l’allenatore Massimiliano Allegri. È accaduto durante le fasi dei bootcamp proprio quando un aspirante partecipante al programma ha cantato di fronte ai giudici e soprattutto di fronte ad Ambra. Ecco cosa è successo.

La frecciatina di Ambra Angiolini

In occasione di un’esibizione di un musicista durante la fase finale delle selezioni per entrare ad X Factor Ambra si è lasciata ad andare ad un’espressione che ha lasciato tutti di stucco. Tutto è partito da un commento di Dargen D’amico, un altro giudice di X Factor, dopo che l’artista in gara ha cantato sul palco. D’Amico, infatti, ha criticato l’esibizione del cantante definendolo una brutta copia di Bello Figo, qualcosa di già visto.

Poiché prima della performance il concorrente aveva espresso la sua grande preferenza per Ambra, Dargen lascia la parola proprio all’attrice e rivolgendosi all’artista in attesa di scoprire l’esito ha affermato: “Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra”.

Ambra complice di questo momento ironico e scherzoso lancia una velenosa frecciatina al suo ex Allegri e dice: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no”.

La donna insomma rifuta le avances del cantante ai bootcamp proprio in virtù di una precedente relazione molto complicata come è stata quella con Massimiliano Allegri. Il rapporto è stato così difficile da spingere Ambra Angiolini ad andare da un terapista. Osservandola adesso sembra che la bella attrice si sia ripresa divinamente nonostante tutti i momenti sconforto.

Si dice che Allegri avesse tradito molteplici volte Ambra e questo avesse gettato nel più completo sconforto l’Angiolini. Oggi la donna è una persona nuova, forse proprio grazie alla terapia.