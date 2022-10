Enrico Papi, dopo anni arriva l’addio alla sua grande amata? È successo in queste ore

Enrico Papi, tra i conduttori più amati ha accumulato nel corso della sua carriera diversi successi alla conduzione di programmi come Sarabanda su Italia Uno che lo ha reso celebre fino ad arrivare ai più recenti successi su Tv8 con i quiz Guess My Age e Name That Thune.

Ma forse in pochi sono a conoscenza del fatto che Papi è anche un abile autore televisivo che nel tempo ha scovato molti programmi Tv interessanti, come Reazione a catena, su Rai 1, format da lui importato. Nell’estate del 2021 però Enrico Papi ha fatto ritorno a Mediaset e precisamente a Canale 5, alla conduzione di Scherzi a parte.

Enrico Papi è sicuramente passato alla storia della televisione raggiungendo una grande fama, con il quiz musicale Sarabanda, un cult degli anni Novanta. In quel periodo florido per la televisione, soprattutto per Mediaset, al grido di “mooseca” il conduttore presentava uno dei programmi più seguiti di Italia 1 e della Tv in generale, inimitato e inimitabile, il quiz musicale Sarabanda, era nato per proporre un’alternativa ai preserale di Rai 1, a quell’epoca molto forti. Nel corso degli anni si sono susseguiti tantissimi concorrenti diventati anch’essi delle icone.

Enrico Papi veniva da una gavetta iniziata un passo alla volta in diverse trasmissioni, fu ideatore di certe candid camera che vennero trasmesse nel programma Fantastico Bis di Rai 1, salvo poi passare ad altre redazioni negli anni seguenti. Ha poi curato alcune rubriche di mattina, La sua conduzione è poi passata ai programmi per bambini, dove era molto bravo, come La banda dello Zecchino.

Dopo il suo recente ritorno a Mediaset i risultati sono stati così positivi e gli indici di ascolto di Scherzi a parte così alti da indurre i vertici della rete a proporre a Enrico Papi uno show tutto suo dal titolo: Big Show – Enrico Papi. Ma di cosa si tratta? È sostanzialmente un one man show comico che ruota tutto intorno a Papi e che va in onda in prima serata su Canale 5. Le aspettative per questa trasmissione erano davvero molto alte e, ma purtroppo sono state disattese perché lo share del programma è stato davvero troppo basso.

Enrico Papi lascia Mediaset?

Il Big Show di Enrico Papi è stato di fatto un flop, totalizzando una media del 10,8% di share con un deludente 8% per l’ultima puntata.

Fortunatamente Scherzi a parte era ancora un’opzione per Papi che è tornato alla conduzione del programma per le nuove puntate. Pensate che le repliche estive dello storico format hanno ottenuto risultati davvero ottimi se pensiamo che si trattava appunto di repliche, anche se le puntate nuove hanno avuto un calo dello share improvviso e insipiegabile.

Gli ascolti di Scherzi a parte sono passati dai 3 milioni con il 16,5% di share del 2021 a 1,9 milioni con il 12,6% del 2022. Sui social sono fioccate le critiche sulle quali Papi ha ironizzato con queste parole sul suo account Twitter: “Mah fenomeni! Oggi niente da dire?”

In ogni caso visti i deludenti risultati degli ultimi mesi sembra che la rete abbia deciso di sospendere per un po’ il conduttore: “Doveva essere uno dei cavalli vincenti della scuderia Mediaset e invece Enrico Papi non ha portato i risultati sperati. I vertici del Biscione hanno deciso di mettere in stand by lo showman in attesa in individuare e vagliare più innovativi progetti da sottoporre alla sua attenzione”.

Per quanto riguarda la chiusura di Scherzi a Parte, Papi ha detto: “Ci vediamo alla prossima edizione”. Cosa accadrà per il futuro e se Papi lascerà o meno Mediaset non è dato saperlo, nel frattempo si attendono le sorti del conduttore che per il momento è stato messo in stand by.