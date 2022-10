Addio Enrico Papi, il conduttore non ce l’ha fatta: Tutti hanno sperato fino all’ultimo per lui

Enrico Papi, attuale conduttore di Scherzi a Parti, riceve una notizia davvero brutta. Cosa è successo? Qual è la sua reazione? Conosciamo nei dettagli la vicenda.

È letteralmente impossibile non conoscere Enrico Papi, idolo di generazioni diverse. L’uomo è un noto presentatore che ha alle spalle moltissimi anni di carriera e la conduzione di programmi divertenti e di un intrattenimento di grande successo.

La sua personalità da eterno bambino e Peter Pan è una delle qualità che lo rende uno degli Showman più apprezzati del panorama televisivo italiano. Dagli esordi in Rai negli ’80 è passato a Mediaset dove ha portato avanti format tv divenuti cult del piccolo schermo e, dopo una parentesi a TV8, torna nuovamente sule reti di Piersilvio Berlusconi con lo storico programma Scherzi a Parte.

Papi è sicuramente associato allo show musicale Sarabanda che con i suoi curiosi protagonisti si è affermato come un vero e proprio trionfo di pubblico. Ma Enrico Papi è noto anche per la conduzione di programmi come Matricole e Meteore, in cui si cercava di riportare in auge personaggi dello spettacolo finiti nel dimenticatoio, o la Ruota della Fortuna, per dirne alcuni.

Basato sulla popolarità di Sarabanda ma condito con ingredienti moderni e sempre nuovi Vip, Papi conduce per ben due anni il game show musicale Name That Tune riscontrando il favore e l’approvazione degli spettatori.

Il ritorno in Mediaset, Scherzi a Parti e la terribile notizia

Dopo tredici anni lontano da Mediaset torna a casa sua con Scherzi a Parti, un format che vede i Vip vittime di assurdi scherzi. Il programma va in onda da circa un mesetto su Canale 5 e ha avuto, per adesso, numerosi ospiti come Iva Zanicchi, Ricky Tognazzi, il campione olimpico Marcell Jacobs e l’ex gieffino e schermitore Aldo Montano, tra gli altri.

Domenica 16 ottobre, per esempio, Scherzi a Parte ha avuto come protagonisti assoluti: la bella Elisabetta Gregoraci, Deborah Campagnoni e anche il mago Giucas Casella. Lo scherzo fatto ai danni di Giucas è stato particolarmente divertente agli occhi degli spettatori. All’uomo gli autori hanno fatto credere di dover partecipare ad un nuovo reality show chiamato Il Grande Nascondino e per questo si sarebbe dovuto nascondere da certi cacciatori giù pronti sulle sue tracce.

Per tutta una giornata Giucas è stato bloccato in una campagna lombarda lontana dalla città e sottoposto a diverse prove prima di scoprire l’incredibile scherzo di cui è stato il personaggio principale.

Nonostante le premesse di uno show molto coinvolgente e giocoso, purtroppo Scherzi a Parte, durante l’ultima puntata, non ha ottenuto gli ascolti che forse avrebbe meritato. Questa è una notizia terribile per Enrico Papi che malgrado l’impegno non è riuscito a superare la gara di audience di domenica, stravinta da Serena Rossi e la sua Mina Settembre, fiction di punta su Rai Uno.

Scherzi a Parte ha ottenuto appena l’11, 4 % di share con 1.820.000 milioni di spettatori contro i 4.570.000 e il 25,5% di ascolti della fiction di Rai 1. Un risultato a dir poco deludente che, però, pare non demoralizzare Papi il quale, come ha più volte dimostrato nel corso degli anni, è perfettamente in grado di rinascere dalle sue ceneri.

Se non dovesse riuscire a recuperare potrebbe essere un addio quelli di Enrico Papi a Scherzi a Parte, la stagione promette bene, ma un colpo così basso potrebbe portare a delle ripercussioni.