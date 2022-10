Michelle Hunziker, mia figlia “Ha gli occhi a mandorla perché…”: la confessione su Aurora è sconcertante

Michelle Hunziker ha confessato un segreto di famiglia molto particolare che ha lasciato tutti a bocca aperta: la showgirl ha spiegato il perché dei tratti orientali di sua figlia Aurora. La spiegazione è sconcertante

Molti si sono accorti del particolare taglio degli occhi di Aurora, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La ragazza, che ha da poco confermato di essere in dolce attesa, ha dei tratti tipici orientali la cui origine è avvolta nel mistero. La showgirl ha finalmente svelato il perché dei suoi occhi a mandorla.

Aurora intanto è in dolce attesa insieme al suo compagno Goffredo Cerza. I due hanno confermato la notizia a fine estate e hanno svelato di star aspettando un maschio. La notizia è arrivata tramite i video del party gender reveal organizzato dalla coppia insieme a famiglia e amici, una festa bellissima per dare il benvenuto al piccolo e festeggiare la felicità dei genitori.

Sembra ieri che le notizie di gossip parlavano del test di gravidanza acquistato da Michelle da sua figlia, quando ancora non si sapeva per chi delle due fosse. Alla fine la verità è venuta a galla e in casa Hunziker-Ramazzotti c’è tanta gioia.

Michelle Hunziker: “Aurora ha gli occhi a mandorla perché…”

Aurora Ramazzotti è nata dall’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Una storia che tutti avrebbero voluto durasse per sempre ma che alla fine si è conclusa nel peggiore dei modi. I due hanno avuto un passato piuttosto burrascoso, ma oggi hanno chiarito i loro screzi e sono due genitori molto presenti per la figlia.

La showgirl ha parlato proprio di lei di recente, rispondendo ai dubbi sugli occhi a mandorla della figlia. Da dove provengono quei tratti orientali così particolari? In tanti se lo sono chiesti, ma non c’è mai stata una spiegazione. Ora Michelle ha finalmente parlato.

“Abbiamo tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani“.

Ecco quindi svelato il mistero dei tratti orientali della ragazza, che si colgono un po’ anche nell’aspetto della madre. Una spiegazione davvero particolare a cui nessuno avrebbe mai pensato. Nei geni degli Hunziker c’è l’Asia, proprio quel continente che la showgirl aveva preso in giro insieme a Gerry Scotti durante una puntata di Striscia la Notizia.

Forse Michelle ha voluto parlare del suo segreto anche per placare un po’ gli spiriti che l’avevano accusata. Di certo nessuno si aspettava una rivelazione del genere. Chissà se anche il futuro figlio di Aurora erediterà quei tratti così tipici.