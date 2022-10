Charlene di Monaco è stata smascherata: “Sta fingendo”, Caroline e Stéphanie scoprono la verità

Charlene di Monaco è stata smascherata: Caroline e Stéphanie hanno svelato il tremendo segreto della consorte di Alberto. Ecco che cos’hanno scoperto

Charlene di Monaco di nuovo al centro delle notizie, ma questa volta per un motivo molto particolare: la consorte di Alberto è stata “incastrata” da Caroline e Stéphanie, le sorelle del principe. Le due hanno reso noto un terribile segreto della consorte del fratello.

Le due nobili sono molto legate a suo fratello e spesso lo hanno aiutato con le questioni di palazzo. Caroline, tra le due, è stata quella più presente per Alberto, sostenendolo nelle sue decisioni. Stéphanie, al contrario, pur rimanendogli vicino, ha preferito condurre una vita più tranquilla, quasi in disparte, senza farsi coinvolgere nei problemi di palazzo.

Alberto II, unico figlio di Ranieri III di Monaco e della bellissima Grace Kelly, è più piccolo di Caroline e più grande di Stéphanie. Essendo il primogenito maschio ha ricevuto il titolo di principe come per volere delle leggi di Monaco. Le sue lotte riguardano per lo più i problemi ambientali, come la conservazione degli oceani e l’investimento sulle energie rinnovabili.

Charlene di Monaco, ecco il suo segreto

Tra Charlene e le sorelle di Alberto, Caroline e Stéphanie, non c’è mai stata molta simpatia. Le due nobili non hanno mai nascosto l’intolleranza verso la moglie del fratello: le sorelle non vanno affatto d’accordo con lei. Proprio per questo motivo le due l’hanno umiliata pubblicamente, rivelando il suo segreto.

Fonti vicine al palazzo reale sostengono che Caroline e Stéphanie siano convinte che Charlene stia fingendo riguardo le sue condizioni di salute. Le principesse sostengono infatti che Charlene stia imbrogliando il marito e che si stia inventando tutto per tenerlo stretto a sé. Secondo loro è tutta una finzione per fare ciò che vuole e stare sempre al centro delle notizie e allontanare Alberto dalla sua famiglia.

C’è molto astio tra le due sorelle e la moglie del principe, e nessuna delle due parti lo nasconde. Charlene ha addirittura allontanato i propri figli dalle zie. La donna non vuole che i bambini vedano troppo spesso le due principesse. C’è un motivo dietro o si tratta solo di vendetta?

I rapporti tra le tre si stanno facendo sempre più difficili e agli eventi pubblici non è difficile cogliere l’imbarazzante freddezza tra le donne. Al centro, a pagare più di tutti le conseguenze di questa guerra, c’è il principe Alberto: oltre a pensare al suo principato, il nobile deve anche cercare di appianare le questioni famigliari.