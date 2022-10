Il fidanzato di Gegia è pazzesco! Lo avete visto? Lui ha 45 anni e lei 63

Gegia è tra gli ex concorrenti del Grande Fratello che ha più fatto parlare di sé. La donna è fidanzata con un uomo bellissimo, molto più giovane di lei. Ecco di chi si tratta

Sembrava un altro Mark Caltagirone, invece è tutto vero: il fidanzato di Gegia è un uomo in carne ossa, è più giovane di lei ed è davvero affascinante. La donna ha fatto davvero il colpaccio: ecco chi è il suo bellissimo amante.

La donna è un’attrice e comica che ha collaborato con diversi personaggi dello spettacolo come Giancarlo Magalli, Renzo Villa e Gianni Boncompagni. La sua carriera è iniziata negli anni ’80, quando è stata una presenza comica all’interno di diverse trasmissioni e programmi comici. Gegia ha impersonato e fatto la parodia di alcune soubrette italiane, come Raffaella Carrà e Loretta Goggi.

Begli anni 2000 la sua carriera ha cominciato un po’ a naufragare: è stato Signorini a “ripescarla” e volerla per la settima edizione del Grande Fratello VIP.

Gegia, il fidanzato dal fascino incredibile

Gegia è stata molto criticata per i suoi atteggiamenti nei confronti di Marco Bellavia. Lei, che ha anche una laurea in Psicologia ed è iscritta all’albo degli psicologi, è stata tra i concorrenti che lo ha trattato più duramente, portandolo ad abbandonare la trasmissione. La donna è stata poi eliminata dal televoto.

L’attrice e comica ha svelato una parte della sua vita privata molto interessante: finalmente abbiamo conosciuto il suo misterioso fidanzato, un uomo molto affascinante e più giovane di lei di 18 anni. Un amante bellissimo che tante invidiano.

Si tratta di Mehmet, un uomo turco che l’attrice ha conosciuto all’aeroporto di Istanbul. Gegia aveva qualche problema col personale aeroportuale durante uno scalo e l’uomo l’ha aiutata a risolvere la questione. I due si sono poi aggiunti su Facebook e hanno continuato a sentirsi, finché non hanno cominciato la loro relazione.

La coppia non è ancora stata vista insieme e proprio per questo motivo molti sospettano che sia tutta una montatura. Dal loro incontro in aeroporto i due non si sono più rivisiti di persona stando al racconto della comica. Di Mehmet si sa solo che lavora in un cantiere edile come saldatore; per il resto, la sua vita è avvolta nel mistero. Alfonso Signorini sta indagando sulla questione, e per ora sembra che i due abbiano davvero una storia.

Di sicuro Mehmet esiste ed è anche un bellissimo uomo: resta da capire se i due si frequentano davvero o se c’è qualche accordo particolare.