“Non mi dispiace per Bellavia ma per Ciacci. Sono una str*a”. Gegia rincara la dose, il web chiede l’espulsione

Gegia, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, fa chiarezza sul caso Bellavia e spiega senza mezze misure perché ha pianto per l’uscita di Giovanni Ciacci e non per quella di Marco. Il pubblico è sconvolto dalla motivazione e ancora una volta Gegia è caduta nel tunnel delle critiche.

Al Grande Fratello Vip i drammi non mancano mai, ma questa edizione forse le ha superate tutte. Il caso Bellavia ormai lo conosciamo tutti: il concorrente ha abbandonato la casa in preda a una crisi di pianto perché non si sentiva compreso da nessuno.

E, in realtà, la situazione era più grave di come la descriveva lui. Marco Bellavia, infatti, è stato vittima di bullismo e violenze verbali all’interno della casa più spiata d’Italia.

La produzione e il padrone di casa Alfonso Signorini non hanno esitato a prendere forti provvedimenti nei confronti dei concorrenti che si erano comportati in malo modo con Bellavia. Tra questi Ginevra Lamborghini, espulsa dalla produzione, e Giovanni Ciacci, eliminato dal pubblico.

Gegia: “Quello che ho pensato di lui rimane”

Nonostante sia sfuggita dall’eliminazione diretta, però, Gegia non è passata inosservata al pubblico per i suoi comportamenti. Infatti, ha pronunciato fortissime parole nei confronti di Marco tantoché secondo molti anche lei avrebbe dovuto essere espulsa.

A farglielo notare nella casa è stata in particolare una concorrente, Antonella Fiordelisi, che le ha chiesto come mai piangesse per l’uscita di Ciacci e non per quello che era successo con Marco, visto che Gegia ha rappresentato uno dei motivi per cui Bellavia ha abbandonato la casa.

“Io mi stupisco che sei una psicologa. Se stata una persona insensibile. Ah no? Allora o sei insensibile o senza cervello” “Come mai non sei sembrata dispiaciuta e non hai versato una lacrima per Marco e invece sei crollata per Ciacci?”, ha chiesto Antonella.

La risposta di Gegia non è tardata ad arrivare e, in modo molto diretto, ha detto:

“Madonna mia ma cosa vuoi da me? Tu cerchi proprio la lite. Io l’ho detto già cosa penso. Come mai ho pianto per Ciacci e non per Marco? Adesso te lo dico allora. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto nulla di Marco e sono una str**za! Basta questa è la verità”.

Anche Pamela Prati, molto legata a Marco, l’ha affrontata dicendole: “Sai che ti voglio bene, ma non ti sei comportata bene. Tu hai esagerato ed hai continuato a dire cose forti. Credimi che ero allibita.

Tu continuavi in puntata e non va bene. Dovresti renderti conto dello sbaglio. Perché hai detto delle cose che non mi aspettavo. No, non continuare pure adesso”.

Ma Gegia è rimasta ferma con il suo pensiero: “Devo giustificarmi che ho pianto per Giovanni Ciacci? Non ce la faccio più. Questa me dice che sono insensibile che devo chiede scusa. Non ce capisco più niente. So confusa davvero. Non credo di essere insensibile.

Marco ha fatto delle cose che mi hanno dato fastidio. Va bene mi scuso, perché quello che ho pensato di lui rimane, ma l’ho detto in maniera troppo forte forse. Così va bene? Spero che stia bene presto e che sia più sereno e tranquillo”.

Il pubblico è rimasto sotto choc per l’affermazione della concorrente che conferma, ancora una volta, che non si è resa conto della gravità della situazione creata, in parte, anche da lei.