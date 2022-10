Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, “Ecco ciò che non sapete… ti senti morire” | salta fuori la verità sulla rottura

Dopo ben 10 anni e due figli insieme, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio. Fino ad ora, però, a nessuno era chiaro quale fosse stato il motivo scatenante della fine della loro relazione. Oggi, finalmente, hanno parlato e sappiamo cosa è successo.

“Ti senti morire dentro quando…”

Da quando si sono lasciati, la Hunziker e Trussardi hanno fatto parlare poco della loro relazione e non si sono lasciati andare a grandi dichiarazioni. Questo ha reso difficile capire quale fosse il reale motivo che ha messo fine alla propria storia. Per tutti questi mesi incombeva un’ombra su di loro, ma oggi tutto si è fatto più chiaro. Ecco cosa è successo.

La conferma della rottura tra i due era arrivata con un comunicato ufficiale, che recitava:

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine.

La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. Ma perché Michelle e Tomaso si sono lasciati?

In un’intervista a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, la conduttrice svizzera ha raccontato con tristezza cosa significasse per lei separarsi per la seconda volta e come stava vivendo quel difficile momento.

“Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre…”, ha affermato.

“Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro – continua Michelle -. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”.

Non è mancata la versione di Tomaso: le sue parole rivelano che anche lui sta soffrendo molto, ma spiegano meglio come mai i due sono arrivati a prendere una decisione che sembra essere assolutamente irreversibile.

“Come sto? La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo…”, ha raccontato nel corso di una sua recente intervista.

“Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio…

Detto questo, non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”.