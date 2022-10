Michelle Hunziker in lacrime, Aurora Ramazzotti e quel gesto eclatante: finisce malissimo

Aurora Ramazzotti ha fatto piangere di gioia sua mamma Michelle Hunziker, e il motivo non è per la gravidanza. Il gesto è stato davvero commovente e toccante. Vediamo cosa è successo.

Aurora Ramazzotti, in dolce attesa, ha organizzato una sorpresa per Michelle Hunziker, che non si aspettava proprio un gesto così plateale da parte della figlia.

Alla puntata finale di All Together Now, la sera del 19 dicembre 2021, su Canale 5, Aurora Ramazzotti è salita sul palco e ha emozionato tutti. Vediamo cosa è successo.

Per chi volesse guardare il video basta andare sul profilo Instagram di Aurora, che scrive:

“Eccola qua, come promesso, una parte dell’esibizione alla finale di All Together Now. Sono andata per fare una sorpresa a mami e il giorno delle riprese mi sono svegliata che dalla mia bocca gli unici suoni che uscivano erano i rantolii di Chewbacca.

Meno male che avevamo registrato la prova del giorno prima – continua la figlia di Eros Ramazzotti –, così sono riuscita a fare “natural woman” (nonostante il pessimo playback) Per questa, invece, ho raccolto gli unici suoni che le mie corde vocali sarebbero riuscite ad emettere e ho cantato dal vivo. È stato bellissimo! Dajeeee”.

Parole dolcissime che oltre ad aver commosso la showgirl svizzera, hanno toccato il cuore di tutti gli utenti, che apprezzano tantissimo il rapporto tra le due e come Michelle abbia gestito la fine della storia con Eros.

Nonostante la separazione, infatti, i tre formano una famiglia affiatata e davvero unita. Un esempio per tutti coloro che si separano e hanno i figli di come si possa continuare a volersi bene nonostante il matrimonio sia finito.

Inoltre, ora, Eros e Michelle diventeranno nonni, visto che Aurora è in dolce attesa di un maschietto.

Durante la finale, Michelle Hunziker indossava un bellissimo abito da sera a sirena, lungo e con scollo a V.

Per l’occasione, la figlia Aurora ha scelto un look per brillare sul palco, ma in una versione più sbarazzina e giovanile, che non è di certo passata inosservata. L’abito è stato abbinato a un paio di stivali a metà polpaccio.

Aurora Ramazzotti, inoltre, ha mostrato le sue immense doti artistiche – effettivamente è figlia di due artisti – durante l’ospitata a sorpresa.

La giovane ha intonato l’iconico brano di Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. La sua esibizione, del tutto inaspettata, ha fatto commuovere Michelle, il pubblico in sala, ma anche tutti gli italiani che le hanno seguite con passione da casa.