Aurora Ramazzotti, rompe il silenzio in maniera eclatante: “Sì, sono incinta”. Il video

Da Aurora Ramazzotti possiamo aspettarci davvero di tutto, ma di certo mai la banalità, la sua simpatia e allegria l’hanno portata a essere una dei personaggi dello spettacolo tra i più amati proprio perché non smette mai di stupire e strappare un sorriso.

In queste ultime settimane si è speculato moltissimo riguardo alla sua ‘presunta’ gravidanza, che alla fine proprio presunta non sembrava, complice l’intervento di Alfonso Signorini che ne aveva dedicato uno speciale sul suo settimanale Chi, oltre alle precedenti foto estive in una farmacia per comprare un test di gravidanza.

Da allora si sono susseguite voci, sussurri, indiscrezioni mai confermate dalla diretta interessata però. Invece oggi, 23 settembre 2022 proprio attraverso il suo canale Instagram ufficiale, seguito da oltre 2 milioni di follower, la famosa Influencer ha deciso di pubblicare un video, ma che video!!

Il video incredibile di Aurora Ramazzotti per annunciare la lieta notizia

Come detto prima, da Aurora ci si può aspettare qualsiasi cosa: è scatenata, ironica, folle al punto giusto, genuina, ma di sicuro non delude mai banale e scontata e anche in questa occasione per annunciare ufficialmente l’arrivo di un bebè in casa Ramazzotti Cerza ha messo su un bello spettacolino per la gioia di tutti quelli che la seguono con tanta passione (me compresa).

Il video geniale di Aurora Ramazzotti che annuncia la gravidanza

Con una clip davvero divertente e arguta, la Ramazzotti ripercorre, attraverso una scenografia di una camera da letto, quindi un momento privato, tutti gli anni in cui il gossip ha fatto uscire titoloni che la vedevano incinta.

Si inizia dal 2016, tutti sono ignari della sua gravidanza, tanto quanto lei e in ogni occasione parenti e amici le chiedono, “mah… sei incinta?” e lei ad un certo punto presa dalla ‘disperazione’ dice, “Chiedilo a Signorini”, una momento davvero esilarante in cui le viene risposto che il famoso re del gossip dice che non lo è e quindi lei conferma che allora probabilmente ha ragione lui.

Si va avanti così attraverso gli anni fino ad arrivare all’8 settembre 2022 quando compare anche Goffredo Cerza, storico fidanzato della giovane infliuencer mentre le porta ciambelle e cheeseburger ma lei appare, diversamente dagli altri anni, particolarmente irritata e infastidita, anche per stereotipare la situazione rendendola ancora più buffa.

Così è proprio il futuro papà che le chiede, “Ma non è che sei incinta?” ed è in quel momento che la telecamera di allontana mostrando l’intero set con Aurora che esclama, “Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia”.

Un modo davvero divertente per annunciare la gravidanza che ormai era il segreto di pulcinella, e per lanciare una frecciatina acutissima a tutto il mondo del gossip che negli anni si è intromesso nella sua vita privata con speculazioni e quant’altro, sapendo che non smetterà di essere così.

Inoltre si scusa con tutti gli amici a cui ha dovuto mentire in questi mesi, “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”

Poi prosegue, “A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

Insomma, adesso non ci resta che seguire passo passo la gravidanza di Aurora, la quale sarà felicissima di avere nuovamente tutti gli occhi puntati addosso in un momento così intimo, delicato e pieno di gioia della sua vita privata. Sicuramente non mancherà di pubblicare sei stessa dei momenti divertente, come dire, la si ama proprio per questo! Auguri ai futuri genitori.