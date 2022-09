Nuovo Test sulla personalità: quanto sei affidabile? Scoprilo con questa divertente prova

In arrivo un bel test visivo che dimostra il tuo grado di affidabilità. Circola in rete da un po’ ma è diventato subito un grande successo.

Vuoi scoprire qualcosa in più su te stesso? Allora questo test visivo sulla tua personalità fa per te. La prova ti farà capire il tuo grado di affidabilità grazie all’identificazione di un soggetto piuttosto che un altro. Essere affidabili è una caratteristica necessaria in ogni ambito della vita, soprattutto quando si tratta di rapporti umani.

Questo test mette alla prova le tue propensioni cercando di tracciare un profilo veritiero e allo stesso tempo svelando parti della tua personalità ancora nascoste. Siete davvero affidabili o fingete di esserlo?

A seconda di ciò che vedrei per primo, allora saprai quale è la descrizione più vicina a te. Ovviamente sarai in grado di notare entrambi i soggetti disegnati nell’immagine ma il gioco consiste nel soffermarsi su ciò che balza ai tuoi occhi prima di tutto.

Elimina le tue sovrastrutture e guarda la riproduzione qui di sotto, capirai molto delle varie sfaccettature del tuo carattere.

Vedete prima il cavallo o la donna?

La donna

Se hai visto per prima la figura della donna, allora sei una persona incerta e la tua insicurezza rende difficile relazionarti con il prossimo. Hai problemi nel prendere decisioni in momenti delicati poiché la tua indecisione gioca con la tua razionalità.

Sei una persona che tende alla paranoia e per questo, però, riesci ad essere molto affidabile proprio perché hai paura di deludere le persone. Tendi a farti del film mentali e ad immaginare storie che non si realizzeranno mai, tuttavia, queste paure infondate alimentano la tua ansia.

Devi imparare a rilassarti in modo tale da affrontare le difficoltà con più calma e serenità. Fai affidamento sulla tua bontà e sulla tua capacità di aiutare l’altro dato che l’affidabilità è la chiave del tuo carattere.

Il cavallo

Se hai visto come primo disegno un cavallo significa che rientri tra le persone realistiche e razionali. Segui sempre il motto “Vivi e lascia vivere” ecco perché non ti curi del giudizio altrui, atteggiamento che ti porta a vivere più serenamente alcune situazioni.

Sul fronte affidabilità, tendi ad essere presente soprattutto per la tua famiglia, la cosa più importante per te mentre sempre in nome di una tanto desiderata libertà preferisci non avere vincolo con gli altri, ignorando, spesso, le loro richieste. Odi le convenzioni sociali della disponibilità ma ci sei quando un tuo amico ha bisogno.

Sei razionale e sei in grado di eccellere in molte cose in cui ti cimenti grazie anche alla tua capacità di analizzare i pro e i contro delle situazioni.

Come hai trovato questo test? Ti sembra appropriato? Allora giralo ai tuoi amici!