Totti e Ilary di nuovo insieme, nella stessa casa. Si stanno riavvicinando?

Francesco Totti e Ilary Blasi sono di nuovo al centro di un nuovo sviluppo. Un inaspettato ritorno? L’insperato ricongiungimento? Vediamo insieme di cosa si tratta.

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti torna a far parlare, questa volta con nuovi dettagli e indiscrezioni. Sono tante le voci che circolano e che descrivono la fine del loro matrimonio durato diciassette anni.

Quel 19 giugno 2005 segnò l’inizio di una relazione d’amore letteralmente da sogno, che fece impazzire i tanti fan già da quella maglia con la scritta “6 unica”, mostrata dall’ex capitano della Roma durante il derby, il 10 marzo 2002.

L’inizio di un legame che nel tempo ha portato gioia, condivisione e tre bellissimi figli, Christian, Chanel e Isabel. Nell’arco degli anni questa famiglia si è sempre dimostrata unita, affiatata e felice, pronta a superare ogni ostacolo. Ma la superficie è ben diversa dalla profondità e tutto, o quasi, è destinato a finire, a trovare il capolinea dopo il lungo percorso insieme.

Vale anche per questa favola da copertina, per Francesco Totti e Ilary Blasi che sembravano avere la felicità a portata di mano. Qualche settimana fa l’annuncio della separazione e l’addio definitivo. I due vivono già da tempo su binari completamente diversi: Francesco Totti pare abbia intrecciato una nuova storia d’amore con Noemi Bocchi e Ilary Blasi si sta riprendendo dalle interminabili vacanze, passate da una parte all’altra del mondo.

Non è ancora chiara la reale e fondata motivazione della fine del loro matrimonio: tradimento, crisi, litigi, allontanamenti, spiegazioni nascoste, errori fatti da entrambi. Colpa di Totti, della Blasi, di Noemi Bocchi o di qualcos’altro?

Tante supposizioni e pochi fatti certi. Tra quest’ultimi però è ormai sicuro il loro comune accordo legale di separazione. Proprio da qui stanno circolando delle notizie alquanto particolari e ambigue.

Stando a quanto riportato dal “Corriere della Sera”, Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno condividere la villa nell’esclusiva zona Eur a Roma, luogo dove i due hanno vissuto fino a prima dell’addio. Questo è quanto stabilito dal legale Anna Maria Bernardini de Pace.

C’è in ballo la possibilità che Totti e Ilary Blasi tornino a vivere insieme. Potrebbe essere un nuovo inizio per entrambi? Che fine faranno i flirt attribuiti alla showgirl e la relazione tra Totti e Noemi Bocchi?

Per allontanare clamori e pettegolezzi, Ilary Blasi è corsa ai ripari e sui social ha postato le sue ultime attività e i suoi spostamenti. Tra i suoi post, ha pubblicato una foto che ritrae l’esterno dell’hotel De Russie, uno degli alberghi di lusso della capitale, dove lei stessa ha soggiornato. Una mossa per evitare il provvedimento emesso e una possibile, pericolosa vicinanza con l’ormai ex marito.